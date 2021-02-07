Altın fiyatları 7 Şubat canlı takip ekranı TIKLA: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket yaşanıyor. Bugün saat 09.43'te gram altın satış fiyatı 411,39 TL olarak yer aldı. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor. İşte 7 Şubat altın fiyatları canlı takip sayfası...