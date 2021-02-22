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• 22 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları canlı 2021: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

Altın fiyatları canlı 2021 listesini haberimize ekledik. Sayfa sayfa gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yer verdik. Altının alış ve satış durumu son günlere göre aynı seyirde devam ediyor. 400 bandında ilerleme gösteren altın fiyatlarında düşme ve ya yükselme olacak mı? 22 Şubat 2021 Pazartesi gününe ait altın fiyatlarında bugün canlı - güncel rakamlar ne kadar? İşte 22 Şubat gram, çeyrek altın fiyatı kaç para? sorusunun cevabı...

• 22 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...

2GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:402,03 TRY Satış Fiyatı:404,17 TRY

3ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:655,00 TRY Satış Fiyatı:680,00 TRY

4YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.311,00 TRY Satış Fiyatı:1.360,00 TRY

5TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.614,00 TRY Satış Fiyatı:2.701,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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