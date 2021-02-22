• 22 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları canlı 2021: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...
Altın fiyatları canlı 2021 listesini haberimize ekledik. Sayfa sayfa gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yer verdik. Altının alış ve satış durumu son günlere göre aynı seyirde devam ediyor. 400 bandında ilerleme gösteren altın fiyatlarında düşme ve ya yükselme olacak mı? 22 Şubat 2021 Pazartesi gününe ait altın fiyatlarında bugün canlı - güncel rakamlar ne kadar? İşte 22 Şubat gram, çeyrek altın fiyatı kaç para? sorusunun cevabı...
• 22 Şubat 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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