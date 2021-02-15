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• 15 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları kaç TL? Bugün gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son dakika durumu haberimize ekledik. Bugün altın almak veya bozdurmak için güncel fiyatları öğrenmek isteyenler için altın fiyatları canlı 2021 listesi haberimizde...

• 15 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...

2GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY

3ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY

4YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY

5TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY

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