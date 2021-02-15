Altın fiyatları kaç TL? Bugün gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları ne kadar?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son dakika durumu haberimize ekledik. Bugün altın almak veya bozdurmak için güncel fiyatları öğrenmek isteyenler için altın fiyatları canlı2021 listesi haberimizde...
• 15 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
1
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Bugünaltın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...
2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY
3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY
4
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY
5
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY