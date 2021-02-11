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• 11 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Gram altın ilk günü 417 liradan tamamlamasının ardından Salı günü de yükselişini sürdürdü ve günü 420 liradan tamamladı. Dün ise Gram altın günü 419 lira seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

• 11 Şubat 2021 - 10:18 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yeni haftada yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlayan Gram altın yeni haftada yükselişe geçti. 24 ayar külçe altının gramı yeni haftanın ilk gününü 417 liradan tamamlayan Gram altın Salı gününü 420 liradan dün ise günü 0,14 azalışla 419,40 liradan tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Şubat güncel altın fiyatları

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,14 azalışla 419,40 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.784,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 419,40 liradan işlem gördü.

3GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dünü günü 419 liradan tamamlamasının ardından yeni günde 416,45 TL alış 416,55 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

4ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün günü 480 liradan tammalamasının ardından yeni günde 672,44 TL alış 688,22 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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5YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.340,68 TL alış 1.376,44 TL satış fiyatından işlem görüyor

6TAM ALTIN NE KADAR

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.773,83 TL alış 2.845,49 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

7ONS ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.837 dolardan işlem görmeye devam ediyor

8CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.790,00 TL alış 2.832,00 TL satış fiyatından işlem görüyor

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