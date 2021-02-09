Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 9 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın Canlı takip ekranı...
• 09 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 9 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın Canlı takip ekranı...

Altın fiyatlarında son durum yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlayan Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününü 417 liradan tamamlamasının ardından yeni günde de yükselişine devam ediyor. Altının gram fiyatı an itibariyle 421 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

• 09 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

2

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,96 artışla 417,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,70 liradan işlem gördü.

3GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 418,51 TL alış 422,94 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

4ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 685 TL alış 699 TL satış fiyatından işlem görüyor

5YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.371 TL alış 1.391 TL satış fiyatından işlem görüyor

6TAM ALTIN NE KADAR

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.734 TL alış 2.767 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

7ONS ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ONS fiyatı an itibariyle 1.843,8 dolardan işlem görüyor.

822 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI KAÇ TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI KAÇ TL?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 380,66 TL alış 409,34 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 9 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın Canlı takip ekranı...

Azerbaycan 'öncelikli' dedi! 'Ölüm temizliği' başladı...

Yurt dışından sipariş geliyor! Otomobil fiyatına güvercin

Yurt dışından gelen bile var! Her gün koklayıp...