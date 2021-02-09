• 09 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 9 Şubat Çeyrek, Yarım ve Tam altın Canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında son durum yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlayan Gram altın yeni haftanın ilk işlem gününü 417 liradan tamamlamasının ardından yeni günde de yükselişine devam ediyor. Altının gram fiyatı an itibariyle 421 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...
• 09 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,96 artışla 417,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,70 liradan işlem gördü.
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