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• 16 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:

Amasya'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Amasyakar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu. Karla birlikte çocuklar ve esnaf, kartopu oynayarak eğlendi.

• 16 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:
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Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.

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Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi.

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Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

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Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiği, eğitimin uzaktan yapılacağı belirtilmişti.

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