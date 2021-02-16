Amasya'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

Amasya, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü, gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluşturdu. Karla birlikte çocuklar ve esnaf, kartopu oynayarak eğlendi.
• 16 Şubat 2021 - 14:22 • Son Güncelleme:
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Amasya'da etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için uyanan vatandaşlar, kar manzarasıyla karşılaştı.
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Kentte gezi yolundaki heykeller ve Yalıboyu Evlerinin beyaz örtüyle kaplanması seyirlik görüntüler oluştururken, çocuklar ve esnaf da kar topu oynayarak eğlendi.
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Amasya Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren, karla kapanan yolları temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
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Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verildiği, eğitimin uzaktan yapılacağı belirtilmişti.