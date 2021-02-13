DHA
• 13 Şubat 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
Antalya'da keyif onların oldu! Fotoğraflar bugün çekildi...
Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yerleşik turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Konyaaltı'nda sörf yapanların yarı sıra, sahilin hemen kenarında sandalye üzerinde güneşlenen turistler renkli görüntüler oluşturdu.
DHA
• 13 Şubat 2021 - 14:44 • Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.
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1,5 yaşındaki kızı Alona ile birlikte kumsalda oyunlar oynayan Max Kazakov adlı turist şunları söyledi: "Eşim güneşin tadını çıkarıyor.
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