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• 30 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları online olarak uygulandı. Koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden yapılan sınavlar sona erdikten sonra sonuçlar merak konusu oldu. Aynı zamanda Bahar Dönemi için kayıt yenileme işleminde bulunmak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ne zaman sorusuna cevap arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi için tarihi belirtti. AÖF sonuçları tarihi ise araştırılmaya başladı. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

• 30 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
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Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar sınav sonuç heyecanı yaşıyor. AÖF'ten net tarih gelmemesi nedeniyle "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu sorularak bir gelişme olup olmadığı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte sonuçlar için beklenen tarih...

2AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. . Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3AÖF DUYURU SAYFASINDAN AÇIKLAMA

AÖF DUYURU SAYFASINDAN AÇIKLAMA

AÖF Duyuru sayfasından sonuç tarihi hakkında açıklama geldi. Net tarih paylaşılmazken değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanacağı belirtildi.

4BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

5AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.

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