AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar sınav sonuç heyecanı yaşıyor. AÖF'ten net tarih gelmemesi nedeniyle "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu sorularak bir gelişme olup olmadığı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte sonuçlar için beklenen tarih...