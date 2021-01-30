• 30 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları online olarak uygulandı. Koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden yapılan sınavlar sona erdikten sonra sonuçlar merak konusu oldu. Aynı zamanda Bahar Dönemi için kayıt yenileme işleminde bulunmak isteyen öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ne zaman sorusuna cevap arıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi için tarihi belirtti. AÖF sonuçları tarihi ise araştırılmaya başladı. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
• 30 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
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Açıköğretim Fakültesi öğrencileri şu sıralar sınav sonuç heyecanı yaşıyor. AÖF'ten net tarih gelmemesi nedeniyle "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu sorularak bir gelişme olup olmadığı öğrenilmeye çalışılıyor. İşte sonuçlar için beklenen tarih...
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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sonuç tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılmış değil. Bir önceki sınav 21 Aralık'ta bitmiş 25 Aralık'ta sonuçlar ilan edilmişti. . Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.
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