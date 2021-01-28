Arjantinli gezgin, bisikletiyle dünyayı geziyor

'İLGİLERİNİ ÇEKTİĞİ İÇİN BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR' Düşük bir bütçeyle seyahat ettim ve yaşadım. Yemek, kalacak yer ve biraz para karşılığında geçici iş yapıyorum. Sistemde yaşayan insanlara saygı duyuyorum ama sistemin dışında daha rahat ve sakin yaşamayı seviyorum. Plansız seyahat ediyorum, her şeyin akmasına izin veriyorum. Türkiye'ye gelmeyi planlamadım ama sınırları açık olan tek ülkeydi"Birçok ülkeyi gezen Calligo, Türkiye'de kendisine ve bisikletine yoğun ilgi gösterildiğini ve çok beğenildiğini kaydederek, "Türkiye'de insanlar beni bisiklette görünce şaşırıyor. Polise, jandarmaya kendimi anlatırken bisikletimle seyahat ettiğimi ve onunla yaşadığımı söylüyorum. Bu yüzden bana hem yardım ediyorlar hem de ilgilerini çektiği için benimle fotoğraf çektiriyorlar" ifadelerini kullandı.