Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? 65 yaş üstü MHRS ve e-Nabız koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranları

65-69 yaş arası vatandaşların aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama aşılama çalışmaları kapsamında Öncelikli meslek grupları aşılanmaya başlanacak. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevdeki kişiler, Zabıta ve Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü Gıda Sektörü çalışanları, Taşımacılık 60-64 yaş arası bireyler 55-59 ve 50-54 yaş arası bireyler ikinci aşamada aşılanacak olan gruplar arasında yer alıyor