• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? 65 yaş üstü MHRS ve e-Nabız koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranları
Tüm dünyada uygulanmaya başlanan koronavirüs aşı çalışmalarına ülkemizde de devam ediliyor. Koronavirüs aşı çalışmaları ülkemizde üç aşamada gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama takvimine göre ilk aşamada sağlık çalışanları ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar aşılandı. Sonrasında Yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar 90 yaş ve üzerinden başlamak üzere aşılanmaya başlandı. Bu grupta yer alan en kalabalık grup olan 65-69 yaş arası vatandaşlar 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS ve e-Nabız üzerinden randevularını almaya başladı. Peki MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu nasıl oluşturulur?
• 17 Şubat 2021 - 11:30 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son yapılan açıklamada 12 Şubat tarihinden itibaren MHRS ve e-Nabız üzerinden 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevularını oluşturabileceklerini duyurmasının ardından birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevularını oluşturdu. Hafta başında başlayan aşılama çalışmaları kapsamında Aile Hekimliklerinde zaman zaman yoğunluk oluştu. Henüz aşı randevusu oluşturmayan 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
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65-69 yaş arası vatandaşların aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama aşılama çalışmaları kapsamında Öncelikli meslek grupları aşılanmaya başlanacak. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevdeki kişiler, Zabıta ve Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri, Eğitim Sektörü Gıda Sektörü çalışanları, Taşımacılık 60-64 yaş arası bireyler 55-59 ve 50-54 yaş arası bireyler ikinci aşamada aşılanacak olan gruplar arasında yer alıyor
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65 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.
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