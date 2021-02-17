AA
• 17 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
Atak Faz-2 teslimatlar başladı: İlk kez kullanılacak!
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak helikopteri Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.
AA
• 17 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
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Aylar önce kalifikasyon testleri tamamlanan Atak Faz-2 için Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı. SSB Başkanı İsmail Demir, Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı.T129 Atak projesi kapsamında Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından üretilen 57 Atak helikopteri güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler noktasında kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etmeyi başardı.
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2011'de ilk uçuşunu icra eden, 2014 yılında da ilk EDH teslimi yapılan ATAK helikopteri, bugün gelinen noktada 57 adet teslim sayısına ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik” mesajıyla duyurduğu teslimat, aslında ATAK’lar için bir dönüm noktasına da işaret ediyor.
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