Atak Faz-2 teslimatlar başladı: İlk kez kullanılacak!

2011'de ilk uçuşunu icra eden, 2014 yılında da ilk EDH teslimi yapılan ATAK helikopteri, bugün gelinen noktada 57 adet teslim sayısına ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik” mesajıyla duyurduğu teslimat, aslında ATAK’lar için bir dönüm noktasına da işaret ediyor.