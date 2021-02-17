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    HaberlerTeknoloji Haberleri Atak Faz-2 teslimatlar başladı: İlk kez kullanılacak!
    AA
    • 17 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:

    Atak Faz-2 teslimatlar başladı: İlk kez kullanılacak!

    Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Atak helikopteri Faz-2 versiyonunda teslimatlar başladı.

    AA
    • 17 Şubat 2021 - 16:11 • Son Güncelleme:
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    Aylar önce kalifikasyon testleri tamamlanan Atak Faz-2 için Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ilk teslimatları yapıldı. SSB Başkanı İsmail Demir, Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi.

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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış, yerlilik oranı daha da artan Faz-2 versiyonunda ilk teslimatları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptıklarını bildirdi. Demir, "Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Yerlilik oranını artırmak adına çalışmalar yapılıyordu. Bu noktada ATAK FAZ-2 helikopterlerinin teslimatı için 2021 yılı işaret edilmişti. Bu noktada Atak ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuluyor.

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    Hatırlayacağınız üzere helikopter 11 Ocak 2021 tarihinde basın mensuplarına gösterilmişti. Aracın güvenlik testlerinin de bu yıl içinde yapılacağı ve daha fazla alanda kullanılacağı belirtilmişti.

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    Atak Faz-2 helikopteri ilk uçuşunu 2019 yılının kasım ayında yapmıştı. TUSAŞ tesislerinde başarıyla gerçekleştirilen testler sonrası, araç ikaz alıcı ve elektronik harp sistemleriyle donatılmıştı. İlk teslimi için de 2021 yılı işaret edilmişti. Ve ilk kez kullanıma sunuldu.

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    TUSAŞ, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri olan Atak-2'yi ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkarmıştı.T129 Atak projesi kapsamında Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından üretilen 57 Atak helikopteri güvenlik güçlerine ulaştırıldı. Doğu ve Güneydoğu gibi zorlu coğrafyalarda görev yapabilecek güçlü helikopterler noktasında kendi helikopter macerasına başlayan Türkiye, T-129 ATAK helikopterleri ile çok büyük başarılar elde etmeyi başardı.

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    2007 yılında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 29 adet Faz-1 ve 21 adet Faz-2 olmak üzere toplam 50 helikopter için sözleşme imzalanan T129 ATAK projesinde, 2010'da acil duruma istinaden 9 adet daha EDH (Erken Duhul Helikopteri) sözleşmeye ilave edilerek, toplam sipariş 59 adedi buldu.

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    2011'de ilk uçuşunu icra eden, 2014 yılında da ilk EDH teslimi yapılan ATAK helikopteri, bugün gelinen noktada 57 adet teslim sayısına ulaştı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in “Terörle mücadelede en etkili unsurlarımızdan T129 ATAK Helikopterimizin 57'ncisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik” mesajıyla duyurduğu teslimat, aslında ATAK’lar için bir dönüm noktasına da işaret ediyor.

    92020’nin ilk ATAK’ı teslim edildi

    2020’nin ilk ATAK’ı teslim edildi

    Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, sadece bugüne kadar sergiledikleri performansla değil, gelecek dönem için kazandıracakları adına da ATAK helikopterlerinin Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu anlattı.

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    Helikopterin ‘2020’de teslim edilen ilk ATAK’ olduğunu hatırlatan Oğuz, “Bu teslimatla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığına 51 adet, Jandarma Genel Komutanlığına ise 6 adet olmak üzere toplam 57 adet ATAK teslim edilmiş oldu” dedi.

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    Emniyet Genel Müdürlüğünün de 9 adet ATAK Faz-1 helikopter siparişi bulunuyor. Terörle mücadeleye çok büyük katkıları olduğu aktarılan Atak helikopterlerinin ikinci Faz çalışmaları da önemli aşama kaydetti.

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