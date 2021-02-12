• 12 Şubat 2021 - 21:49 • Son Güncelleme:
AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?
AUZEF sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zaman iyice daralmış durumda ve öğrenciler bi en evvel sonuçlara kavuşmak istiyor. Dillerden düşmeyen soru ise "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" şeklinde...
• 12 Şubat 2021 - 21:49 • Son Güncelleme:
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AUZEF sınavları 7 Şubat'ta sona erdi. Aradan 5 gün geçerken herkesin gözü kulağı sonuçlarda... Her bir aday "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
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