Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?
• 12 Şubat 2021 - 21:49 • Son Güncelleme:

AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?

AUZEF sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zaman iyice daralmış durumda ve öğrenciler bi en evvel sonuçlara kavuşmak istiyor. Dillerden düşmeyen soru ise "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" şeklinde...

• 12 Şubat 2021 - 21:49 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

AUZEF sınavları 7 Şubat'ta sona erdi. Aradan 5 gün geçerken herkesin gözü kulağı sonuçlarda... Her bir aday "AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

2AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama gelmiş değil. Bir önceki sınav 10 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar 16 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bütünleme sınavının sonuçlarının 13 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?

Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Sevindiren 'iptal' kararı

Son dakika: Dünya şokta! 'Altın nehirleri' ortaya çıktı

SON DAKİKA: Altın fiyatları CANLI takip ekranı! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...