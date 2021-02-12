AUZEF sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama gelmiş değil. Bir önceki sınav 10 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar 16 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bütünleme sınavının sonuçlarının 13 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.