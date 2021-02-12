DHA
• 12 Şubat 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
Avrupa'nın en uzunu olacak! Destan yazılıyor
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor. Yüzde 81'i tamamlanan tünel, yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.
DHA
• 12 Şubat 2021 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.
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Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
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Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel olduğu belirtildi.
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VALİ TAŞBİLEK: DESTAN YAZILIYOR
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberinde Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve tesis yöneticileriyle Zigana Tüneli inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Taşbilek, “Gerçekten burada bir destan yazılıyor. Mühendislerimizin, teknisyenlerimizin ve işçilerimizin katkısıyla çok önemli bir destan yazılıyor.
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Ülkemiz ve dünya için çok önemli bir tünelin çalışmaları burada 7 gün 24 saat esasına göre durmaksızın, arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla yürütülmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde başlatılan Gümüşhane ile Trabzon illerini birbirine bağlayacak olan Yeni Zigana Tüneli’mizde yüzde 81’lik bir aşamaya geldik.
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