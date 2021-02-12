Avrupa'nın en uzunu olacak! Destan yazılıyor

Burada ciddi bir çaba var, bu çaba vesilesi ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürümüze, yüklenici firmanın değerli yöneticilerine, burada gerek Maçka tarafında gerekse de Gümüşhane tarafında çalışmalarını sürdüren şantiye sorumlularına, mühendislerimize, teknik elemanlarımıza ve işçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Zigana Tüneli’nin ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.