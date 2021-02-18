• 18 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
Babası vefatından sonra işleri devraldı! 5 kat büyüttü...
Karaman'da 2015 yılında babasının vefat etmesi sonucu genç yaşında şirketin başına geçmek zorunda kalan 30 yaşındaki Alper Yiğiter, büyük risk aldı. Şimdi ise işleri büyüttüğünü söylüyor...
• 18 Şubat 2021 - 11:52 • Son Güncelleme:
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Karaman'da 2015 yılında babasının vefat etmesi sonucu genç yaşında şirketin başına geçmek zorunda kalan 30 yaşındaki Alper Yiğiter, 19 ülkeye makine ihracatı yapıyor.
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Şirket olarak anahtar teslimi kek üretim hatları, bisküvi sandviçleme ve çikolata kaplama makineleri ile ürünleri paketleme makinelerine otomatik besleme sistemleri yaptıklarını ifade eden Yiğiter, babasının, 20 yılı aşkın üretim tecrübesini projelere aktararak firmayı kısa sürede büyüttüğünü bildirdi.
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"Bugün 40'tan fazla kişiye istihdam sağlıyoruz"
Yiğiter, firma hızlı şekilde büyürken 2015 yılında babasını elim bir motosiklet kazasında kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Ben eğitimimi uluslararası finansman dalında aldım. Makina üretimi alanında hiçbir birikimim olmamasına rağmen firmanın başına geçmek zorunda kaldım.
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