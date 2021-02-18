Babası vefatından sonra işleri devraldı! 5 kat büyüttü...

Şirketin başına geçtiğimde 24 yaşındaydım, tecrübem yoktu. Sektörde çok güçlü firmalar vardı ama çalışanlarımızın özverileri sayesinde şirketimizi belli bir noktaya getirdik ve 4-5 kat daha büyütmeyi başardık. Kolay olmadı. O gün 12 çalışanımız vardı, bugün 40'tan fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.