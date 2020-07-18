18.07.2020 - 21:26 | | DHA
Bakan Koca paylaÅŸtÄ±: Erzurumspor- Koronavirüs karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarÄ±naÂ kalabalÄ±k yerlerden uzak durma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak,Â "Erzurumspor- KoronavirÃ¼s karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±" dedi.Â
Bakan Koca, Erzurum'da Ã§ekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸarak, Erzurumspor taraftarlarÄ±na seslendi. Koca, "Erzurumspor-KoronavirÃ¼s karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. TaraftarÄ±, kalabalÄ±k olay yerinden centilmence Ã§ekilmeye davet ediyorum. Åžehirde vaka sayÄ±larÄ± kontrol altÄ±nda kalsÄ±n" dedi.Â
Bakan Koca, Erzurum'da Ã§ekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸarak, Erzurumspor taraftarlarÄ±na seslendi. Koca, "Erzurumspor-KoronavirÃ¼s karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. TaraftarÄ±, kalabalÄ±k olay yerinden centilmence Ã§ekilmeye davet ediyorum. Åžehirde vaka sayÄ±larÄ± kontrol altÄ±nda kalsÄ±n" dedi.Â
Konya'nÄ±n devasa dairesel tarlalarÄ± gökyüzünden görüntülendiTürkiye'nin tarla arazisi varlÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan ikinci büyük tarÄ±m iÅŸletmesi TÄ°GEM AltÄ±nova TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi MüdürlüÄŸünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlÄ±k 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.