Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada

Bartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA
• 29 Ocak 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, gençler birbirine küfürler etti.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.