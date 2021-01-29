Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada
DHA
• 29 Ocak 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:

Bartın'da iki grup arasında kavga kamerada

Bartın'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüler. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
• 29 Ocak 2021 - 17:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

​Olay, öğle saatlerinde, Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2

Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, gençler birbirine küfürler etti.

3

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip, 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4
5

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 29 Ocak takip listesi: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Son dakika: İkramiye ücretleri belli oldu! Bugün hesaplara yatıyor...

İkinci el ilandan aldı! Tarihi 'hazine' çıktı

Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Rekor düşüş, böylesi görülmedi!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet