Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri BBC'nin gözünden Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop
• 15 Şubat 2021 - 05:20 • Son Güncelleme:

BBC'nin gözünden Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop

Türkiye'nin kuzey noktası Sinop, aynı doğası ve yaşamıyla ülkenin en özel yerlerinden biri. Araştırmalara göre Türkiye'nin en mutlu ili olan Sinop, yabancı gazetecilerin, turistlerin ve gezginlerin de dikkatini çekiyor. Rotasını Karadeniz'in bu güzel liman kentine çevirenlerden biri de BBC seyahat yazarı Joshua Allen. Ünlü yazar, antik dönemin önemli filozoflarından Diyojen'in de doğduğu Sinop'u karış karış gezdi.

• 15 Şubat 2021 - 05:20 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Türkiye'nin kuzey noktası Sinop, Karadeniz'in en özel rotalarından biri konumunda. Doğası kadar tarihiyle de insanları kendisine hayran bırakan Sinop, yabancıların da dikkatini çekiyor.

2

Tarihte ünlü filozof Diyojen'in doğup yaşadığı yer olarak bilinen Sinop, geçmişte de önemli bir liman ve kale olma özelliği taşıyordu.

3

Sinop, günümüzde de Türkiye'nin en özel kentlerinden biri. Trafik sıkışıklığının olmadığı hatta trafik ışıklarına bile ihtiyaç duyulmayan bu kent doğasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

4

Tarihi ve ve doğayı bir arada sunan ve bu özelliğiyle turistlerin de dikkatini çeken Sinop, artık yabancı gezginlerin ve yazarların da dikkatini çekiyor.

5

Sinop'un ününü duyup kenti görmeye gelenlerden biri de BBC'nin ünlü seyahat yazarı Joshua Allen oldu.

6

İstanbul'dan Sinop'a gelen Joshua Allen, kenti gezip, Sinop'a dair gözlemlerde bulundu. Sinop'un sakinleriyle sohbet etti.

7

Sinop izlenimlerini BBC'de kaleme alan Allen, kentin Türkiye'deki en mutlu şehir olduğunun altını çizdi.

8

Yazar Joshua Allen, BBC'de yayımlanan makalesinde Sinop'un tarihi yönlerine de yer vermedi. Sinop, Diyojen'in doğup yaşadığı yer olmakla birlikte günümüzde müzeye dönüştürülen cezaevi ile de biliniyor.

9

Sinoplularla konuşan Joshua Allen, insanların kentteki yaşama dair anlattıklarına yer verdi.

10

Kentte insanların birbirlerine saygıyla yaklaştığına, trafik ve gürültü sorununun bulunmadığına dikkat çekti. Allen, okurlara Sinop'u mutlaka görmeleri gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Son dakika... Yeni liste açıklandı! Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar...

Son dakika: Yabancılardan flaş dolar hamlesi! İşte yeni tahmin...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Şubat Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...