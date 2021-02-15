• 15 Şubat 2021 - 05:20 • Son Güncelleme:
BBC'nin gözünden Türkiye'nin en mutlu kenti Sinop
Türkiye'nin kuzey noktası Sinop, aynı doğası ve yaşamıyla ülkenin en özel yerlerinden biri. Araştırmalara göre Türkiye'nin en mutlu ili olan Sinop, yabancı gazetecilerin, turistlerin ve gezginlerin de dikkatini çekiyor. Rotasını Karadeniz'in bu güzel liman kentine çevirenlerden biri de BBC seyahat yazarı Joshua Allen. Ünlü yazar, antik dönemin önemli filozoflarından Diyojen'in de doğduğu Sinop'u karış karış gezdi.
• 15 Şubat 2021 - 05:20 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin kuzey noktası Sinop, Karadeniz'in en özel rotalarından biri konumunda. Doğası kadar tarihiyle de insanları kendisine hayran bırakan Sinop, yabancıların da dikkatini çekiyor.
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Tarihte ünlü filozof Diyojen'in doğup yaşadığı yer olarak bilinen Sinop, geçmişte de önemli bir liman ve kale olma özelliği taşıyordu.
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