DHA
• 01 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta tartıştığı ev arkadaşını göğsünden bıçakladı
Beşiktaş'ta birlikte yaşayan çift arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından kadın ev arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı halde pijamalarıyla evden çıkan adamın sokak yürüdüğü anlar kameralara ise böyle yansıdı.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
1
Olay, dün saat 14.45 sıralarında Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sürerken kadın eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı kendini sokağa attı.
2
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ
Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan yaralının göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
3
4