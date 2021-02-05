• 05 Şubat 2021 - 11:16 • Son Güncelleme:
Bir dönem hayalleri süsledi! Anlatılanların yakınında dahi değil...
Cep telefonları, akıllı saatler, tabletler, 3 boyutlu ekranlar…. Belki bugün günlük hayatın sıradan araçları. Ancak bir dönem izleyicilerin hayallerini süslediler. O dönem mevcut teknoloji, anlatılanın yakınında dahi değildi. Ancak bu hayaller teknolojiyi besleyen belki de en büyük kaynak oldu. İşte ilhamını sinemadan alan teknolojiler...
• 05 Şubat 2021 - 11:16 • Son Güncelleme:
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Geleceğe Dönüş Filminin baş karakteri Marty Mcfly’ın, 3 boyutlu bir köpek balığı hologramından korktuğu sahneyi hatırlıyor musunuz? İşte bir zamanlar, sinemada anlatılan “geleceğin teknolojisi”, o dönemin insanlarını da en az Marty kadar etkilemişti. TRT Haber'de yer alan habere göre ancak bu etki, sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı.
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CEP TELEFONLARI
Uzay Yolu: Orijinal seri filminde, uzay gemisinin tüm mürettebatının elinde bulunan iletişim cihazları, cep telefonlarının ilk kıvılcımı olarak kabul ediliyor. Ancak o telefonlar, günümüzdeki telefonlardan çok daha gelişmiş. Çünkü cihaz, gezegenler arası iletişimi dahi mümkün kılıyor. İlk cep telefonunun mucidi olarak kabul edilen Martin Cooper, kablosuz bir telefon fikrine filmden daha önce de sahip olduklarını söylüyor. Ancak filmlerdeki telefonların görüntüsü, yıllar sonra çıkan kapaklı ve küçük telefonlara çok daha yakın.
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TABLETLER
Stanley Kubrick`in bilim kurgu başyapıtı 2001: Bir Uzay Macerası filmindeki astronotlar, ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri içeren el bilgisayarları kullanıyordu. Yine Uzay Yolu filminde mürettebat üyeleri Kişisel Erişim Görüntüleme Cihazı anlamına gelen PEDD adı verilen, benzer cihazlara sahipti. İşte bu cihazlar da bugünkü tabletlerin fikir ataları olarak kabul ediliyor. Hatta bu örnekler ilginç bir davanın da konusu oldu. Apple, iPad`in bir el bilgisayarının ilk örneği olduğunu iddia etti ve Samsung’a patent davası açtı. Samsung ise uzay macerası filmini kanıt göstererek bunun doğru olmadığını savundu. Biraz garip bir savunma olsa da iyi bir denemeydi ama Samsung haksız bulundu.
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OTONOM ARABALAR
Yapay Zeka’ya sahip otonom araçların ekranlardaki en eski ve en popüler olanı, elbette Kara Şimşek. Türkiye dahil birçok ülkede popüler olan dizi, kendi kendine hareket edebilen ve konuşabilen otomobil KITT ile sahibi Michael Night`ın başından geçen olayları anlatıyordu. İşe gidip gelirken araba kullanmakla zaman kaybedilmeyen bir dünya tasvirini en iyi yapan filmlerden biri de Gerçeğe Çağrı. Filmde arabalar Yakın zamana kadar, bu teknoloji hala bilim kurgu gibi görünüyordu ancak o araçlar henüz uçamasa da yola çıkmaya başladı.
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HOLOGRAFİK YANSITMA
Holografik yansıtmanın sinemadaki ilk örneklerinden biri, Uzay Yolu filminde yer aldı. Prenses Leila’nın holografı Robot R2D2 aracılığıyla yansıtıldı. İkonoik sahne bilim insanlarının özel bir ekran, ve birbiri üzerine yerleştirilmiş bir dizi yansıtılmış görüntü kullanarak, 3 boyutlu görüntü yaratmasına öncü oldu.
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DİL ÇEVİRİ ARAÇLARI
Uzay Yolu: Orijinal Seri filminin ortaya çıkardığı bir diğer fikir ise dil çeviri araçları. Kaptan Kirk ve ekibi galaksinin dört bir yanına uçarken, ellerindeki bir alet sayesinde dilleri kendi dillerine çeviriyordu. Bugün de konuşulanları eş zamanlı çevirme yeteneğine sahip farklı cihazlar piyasaya sürülmeye başlandı.
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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA
Video görüşmeleri bilim kurguda çok erken ortaya çıktı. Bilim kurgu türünün ilk filmlerinden biri olan 1927 yapımı Metropolis filminde duvara monte edilmiş bir görüntülü telefon bulunuyordu. Görüntülü konuşma teknolojisinin bugün geldiği yer malum. Artık çok kalabalık konuşmalar bile görüntülü olarak yapılabiliyor.
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HAREKETE BAĞLI KULLANICI ARAYÜZÜ
Bilim kurguda bilgisayar teknolojisindeki son nokta, hareketle etkinleştirilen bilgisayar ekranları. Steven Spielberg tarafından yönetilen Azınlık Raporu filmine bu teknoloji, ustalıkta tasvir edildi. Bilgisayarlarla hareket sensörlerine dayalı etkileşim bugün özellikle oyun sektöründe karşımıza çıkıyor.
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