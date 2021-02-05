Bir dönem hayalleri süsledi! Anlatılanların yakınında dahi değil...

TABLETLER Stanley Kubrick`in bilim kurgu başyapıtı 2001: Bir Uzay Macerası filmindeki astronotlar, ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri içeren el bilgisayarları kullanıyordu. Yine Uzay Yolu filminde mürettebat üyeleri Kişisel Erişim Görüntüleme Cihazı anlamına gelen PEDD adı verilen, benzer cihazlara sahipti. İşte bu cihazlar da bugünkü tabletlerin fikir ataları olarak kabul ediliyor. Hatta bu örnekler ilginç bir davanın da konusu oldu. Apple, iPad`in bir el bilgisayarının ilk örneği olduğunu iddia etti ve Samsung’a patent davası açtı. Samsung ise uzay macerası filmini kanıt göstererek bunun doğru olmadığını savundu. Biraz garip bir savunma olsa da iyi bir denemeydi ama Samsung haksız bulundu.