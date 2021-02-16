Boğa güreşleri, salgına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

Boğa güreşi okuluna sadece bu sektör ile ailevi bağları olanların değil, bir yerde izleyerek ya da okuduğu bir röportajdan etkilenen gençlerin de geldiğini aktaran Rodriguez, "Bu yılki öğrencilerden kaçı profesyonel olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Eğer şanslıysak 1'i yada 2'si. Matador olmak çok zor ve uzun bir kariyer. Sadece para kazanmayı düşünmemeliler. Kendi içlerini dinlemeyi, yaptıkları işten mutlu olmayı, heyecan duymayı da bilmeliler. İspanya'da mevcut kurallar gereği, bir boğa güreşi etkinliğinde küçük boğaların ve halkın karşısına 14 yaşından itibaren çıkabiliyorsunuz. 16 yaşından itibaren de matador olabiliyorsunuz ama bu çok zor bir şey ve çoğunluğu bunu yapamıyor."