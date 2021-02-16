AA
• 16 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
Boğa güreşleri, salgına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor
Madrid'deki Jose Cubero boğa güreşi okulunun direktörü Jose Pedro Prados "İspanya'da futboldan sonra en fazla gelir elde edilen ve vergi ödenen etkinlik boğa güreşidir. Kovid-19'dan dolayı çok büyük kayıplarımız var. 2021'i kurtarılabilir bir yıl yapmak için çalışıyoruz"dedi.
AA
• 16 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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İspanya'da gerek sosyal gerekse siyasi boyutta sık sık tartışmalara neden olsa da 2013 yılından bu yana kültürel ve tarihi değer olarak tanınan boğa güreşleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.
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Salgında iptal edilen kültürel etkinliklerden dolayı son bir yıldır büyük ekonomik kayıplar yaşayan boğa güreşi sektörü gelecek için umudunu, yetiştirdiği genç matador adaylarından alıyor.
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Dünyanın en prestijli boğa güreşi arenası olan Madrid'deki Las Ventas'da bulunan boğa güreşi okulundaki öğrenciler haftanın 6 günü ustaları tarafından yetiştirilip, bir gün bu arenada boğanın karşısına çıkmanın hayalini kuruyor.
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Prados, "Matador olmak için bir süre yok. Ama genelde 5-6 yıl eğitimden sonra matador olmaya doğru ilk adımı atıyorlar. Burada boğa güreşleriyle ilgili her türlü öğrenim aşamasından geçen öğrenciler ilk olarak küçük boğaların karşısına daha sonrasında bazı köylerde yapılan boğa güreşi etkinliklerine katılıyorlar.
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Boğa güreşleri kültüründeki temel değerler, saygı ve fedakarlık
9 yıldır boğa güreşi okullarında öğretmenlik yapan Miguel Rodriguez de "Şu anda her sektörde olduğu gibi bizde de belirsizlik var ama buraya gelen öğrencilerin yüzlerindeki heyecan bize umut veriyor." diyerek, tüm olumsuzluklara rağmen pozitif olmaya çalıştıklarını kaydetti.
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Boğa güreşi okullarına gelen öğrencilere bu kültürün değerlerini aşılamaya çalıştıklarını söyleyen Rodriguez, "Saygı ve fedakarlık buradaki başlıca değerler. Öğrencilerin matador olsalar da olmasalar da bu değerleri almalarını istiyoruz. Boğanın hikayesini, boğalara saygı göstermeyi, boğa güreşini sevsin veya sevmesin halka saygı göstermeyi öğrenmeleri için çaba gösteriyoruz. Ailelere de bu mesajı veriyoruz." dedi.
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Boğa güreşi okuluna sadece bu sektör ile ailevi bağları olanların değil, bir yerde izleyerek ya da okuduğu bir röportajdan etkilenen gençlerin de geldiğini aktaran Rodriguez, "Bu yılki öğrencilerden kaçı profesyonel olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Eğer şanslıysak 1'i yada 2'si. Matador olmak çok zor ve uzun bir kariyer. Sadece para kazanmayı düşünmemeliler. Kendi içlerini dinlemeyi, yaptıkları işten mutlu olmayı, heyecan duymayı da bilmeliler. İspanya'da mevcut kurallar gereği, bir boğa güreşi etkinliğinde küçük boğaların ve halkın karşısına 14 yaşından itibaren çıkabiliyorsunuz. 16 yaşından itibaren de matador olabiliyorsunuz ama bu çok zor bir şey ve çoğunluğu bunu yapamıyor."
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"Benim hayalim matador olmak ve anneme bir ev satın alabilmek"
Diğer yandan 14 yaşından beri boğa güreşi okuluna devam eden ve bu zamana kadar amatör olarak 30 kadar boğa güreşi etkinliğinde küçük arenalara çıkan 22 yaşındaki Carlos Carmona, "Kendimi artık boğanın karşısında bir matador olarak çıkmaya hazır hissediyorum. Benim için boğa güreşi bir yaşam biçimi. Bir boğanın karşısına çıktığımda, çok güçlü duygular, büyük bir heyecan hissediyorum. Bu bir tür zevk aldığın bir sanatın, korkunun ve diğer duyguların karışımı. Ve sonunda ortaya güzel bir gösteri çıkıyor. Boğanın karşısına çıkarak bu duyguyu yaşamak hoşuma gidiyor." dedi.
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