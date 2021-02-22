GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL gonca.kocabas@milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
Türkiye'deki kehanet merkeziydi...Bu balıklar geleceği söylüyor
Ülkemizin her bir köşesinden, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış toplumların, kentleri, yaşantıları ve kalıntıları fışkırıyor. Burası dünyanın en ilginç antik kentlerinden biri olan Soura Antik Kenti. Yolunuz Kaş'a düştüğünde buraya uğramanız için oldukça fazla sebebiniz var. İşte onlardan bazıları...
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL gonca.kocabas@milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Antalya Demre'den Kaş istikametine giderken göreceğiniz Soura Antik Kenti, Myra Antik kentinin yakınlarında, çok kişinin bilmediği eski bir yerleşim yeridir.
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