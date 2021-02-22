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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL gonca.kocabas@milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

Türkiye'deki kehanet merkeziydi...Bu balıklar geleceği söylüyor

Ülkemizin her bir köşesinden, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış toplumların, kentleri, yaşantıları ve kalıntıları fışkırıyor. Burası dünyanın en ilginç antik kentlerinden biri olan Soura Antik Kenti. Yolunuz Kaş'a düştüğünde buraya uğramanız için oldukça fazla sebebiniz var. İşte onlardan bazıları...

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL gonca.kocabas@milliyet.com.tr
• 22 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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Antalya Demre'den Kaş istikametine giderken göreceğiniz Soura Antik Kenti, Myra Antik kentinin yakınlarında, çok kişinin bilmediği eski bir yerleşim yeridir.

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Bu antik kentin önemli bir özelliği de güneş tanrısı Apollon'un kehanet merkezi olmasıdır. Soura'da bir Likya kentidir, fakat detaylı kazı çalışmaları olmadığından hakkında dapek fazla bilgiye sahip değiliz.

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Akropol tepesindeki bir kaya mezardaki yazı, buranın bize lLkya'nın en önemli Apollon tapınağı olduğunu söylemektedir.

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Bir zamanlar Ortodoksbazilikası olarak kullanılan bu antik kent, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos Kilisesinin daha popüler olması ve haç merkezi olmasıyla,Soura Antik Kenti de önemini yitirmiştir.

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Bu antik kent aslında tam anlamıyla bir şehir görünümde de değil. Daha çok bir kasabayı andıran antik kentte, agoralar ya da tiyatrolar yok.

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Antik kentte, Apollon tapınağına ait kalıntılar,lahitler, akropol ve kaya mezarlarını görmeniz mümkün. En büyük özelliği ise kehanet merkezi olması.

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Tapınağın yakınındaki bir su kaynağında gerçekleşen ritüel günümüze göre oldukça ilginç bir fal bakma yöntemi aslında.

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Burada yaşayan rahipler, kehanet isteyen kişiyle su kaynağının başında buluşuyorlardı. Rahip sessizce yerini alıyor ve kehanet isteyen kişi de kendini tanıtıyordu.

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Kehanet isteyenler, ellerindeki 2 tahta şişe geçirilmiş kızarmış ya da haşlanmış et parçalarını, balıkların olduğu kaynağa uzatıp olacakları izliyorlardı.

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Burada kahin balığın cinsi ve etler atıldıktan sonraki hareketleriyle yorumlarda bulunurdu.Şişlere geçirilmiş etleri, su kaynağındaki balıklara yedirerek oluşan şekilleri yorumluyorlardı.

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Buradaki fal bakma işlemi için Farklı kaynaklar farklı yöntemlerin olduğunda da bahsediyor.Kimi kaynaklara göre, uzatılan etleri balık yerse iyiye, eğer yemeyip dönüp giderse de kötüye işaret olarak biliniyordu.

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