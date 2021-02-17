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• 17 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:

Bugün kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman 2021? Kabine toplantısı kararları bekleniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının saati belli oldu. Gündemde toplantısının yapılacağı saat ve çıkacak kararlar merakla araştırılıyor. Peki bugün kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

• 17 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun cevabı büyük bir merakla araştırılıyor. Bugün yapılacak kabine toplantısının gündeminde koronavirüsle mücadele yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Peki kabine toplantısı saat kaçta, kararlar neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

2KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak.

3KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Kabine toplantısının gündeminde koronavirüsle mücadele yer alıyor. Toplantı kararları açıklanınca detaylar haberde yer alacak.

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