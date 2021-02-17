• 17 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
Bugün kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman 2021? Kabine toplantısı kararları bekleniyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının saati belli oldu. Gündemde toplantısının yapılacağı saat ve çıkacak kararlar merakla araştırılıyor. Peki bugün kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
• 17 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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