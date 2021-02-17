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• 17 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:

Bugün kandil mi, ne kandili, bugün hangi kandil idrak ediliyor? Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi

Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi merakla araştırılmaya başladı. 13 Şubat 2021 tarihinde Üç Aylar'a girmemizle birlikte birçok vatandaş kandil günlerinin ne zaman idrak edileceği hakkında meraklandı. 'Bugün kandil mi' , 'ne kandili' soruları gün gün araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kandil tarihleri 2021 takvimini yayımladı. Peki bugün kandil mi, bugün hangi kandil? İşte Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi ve Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi, Mevlit Kandili tarihleri...

• 17 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da kandiller idrak edilecek. Kandil günlerinde bol bol ibadet yaparak af dilenecek. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan mübarek üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylarda kandil günleri de idrak edilecek. Peki kandil tarihleri 2021 ne zaman? Bugün kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kandil tarihleri 2021 takvimi haberimizde...

2BUGÜN KANDİL Mİ

BUGÜN KANDİL Mİ?

17 Şubat 2021 Çarşamba günü kandil günü değil. Peki ilk hangi kandil, ne zaman idrak edilecek?

3KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

KANDİL TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ - REGAİB KANDİLİ

REGAİP KANDİLİ: 2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

4MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ:

MİRAÇ KANDİLİ: 2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.

5BERAT KANDİLİ:

BERAT KANDİLİ:

2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

6KADİR GECESİ:

KADİR GECESİ:

2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

7MEVLİT KANDİLİ:

MEVLİT KANDİLİ:

2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.

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