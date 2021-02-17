• 17 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
Bugün kandil mi, ne kandili, bugün hangi kandil idrak ediliyor? Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi
Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi merakla araştırılmaya başladı. 13 Şubat 2021 tarihinde Üç Aylar'a girmemizle birlikte birçok vatandaş kandil günlerinin ne zaman idrak edileceği hakkında meraklandı. 'Bugün kandil mi' , 'ne kandili' soruları gün gün araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kandil tarihleri 2021 takvimini yayımladı. Peki bugün kandil mi, bugün hangi kandil? İşte Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi ve Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi, Mevlit Kandili tarihleri...
• 17 Şubat 2021 - 09:06 • Son Güncelleme:
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