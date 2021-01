Uçakta size verilen can yeleğini aniden şişirme refleksinden kaçının. Suya ani iniş yapacaksanız, can yeleğinizi uçak içinde şişirip giymek, hareket etmenizi büyükölçüde engelleyecektir. Bunun yerine, çıkış kapısına geldiğinizde, suya en yakın noktada can yeleğinizi şişirebilirsiniz.