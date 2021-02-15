GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 15 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
Dünyanın en korkunç yeri...Asla yalnız gitmeyin!
Perili köşkler, evler ve hayaletler. Dünyanın en ürkütücü yerleri. Kimi yerler, birbirinden ilginç hikayelerle terk edilip kendi haline bırakılmış. İşte asla tek başınıza gitmemeniz gereken o yerler...
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 15 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
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Loftus Hall
İrlanda'daki Loftus Hall, hayalet efsaneleriyle oldukça popüler bir yer. 22 odalı bu malikane, ülkenin en en gözde binalarından. Öyle ki binaya turist turları bile yapılıyor.
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Balıkesir Havran'da bulunan bu mağaranın gizemi bir türlü çözülemiyor. Rivayete göre, bu mağaraya giren bir daha dışarı çıkamıyor.
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Preston Castle
Burası bir dönem erkek çocuk ıslah evi olarak kullanıldı. Preston Castle şimdilerde ise bir perili ev. 1960 yılında kapanan bu yer, bölgenin en popüler binalarından biri oldu.
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