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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 15 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:

Dünyanın en korkunç yeri...Asla yalnız gitmeyin!

Perili köşkler, evler ve hayaletler. Dünyanın en ürkütücü yerleri. Kimi yerler, birbirinden ilginç hikayelerle terk edilip kendi haline bırakılmış. İşte asla tek başınıza gitmemeniz gereken o yerler...

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 15 Şubat 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
1Loftus Hall
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Loftus Hall

İrlanda'daki Loftus Hall, hayalet efsaneleriyle oldukça popüler bir yer. 22 odalı bu malikane, ülkenin en en gözde binalarından. Öyle ki binaya turist turları bile yapılıyor.

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Efsaneye göre 1700'lü yıllarda fırtınalı ve yağmurlu bir havada bu malikaneye sığınan bir yabancıya, evin kızı aşık olur.

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Fakat eve gelen yabancının ayaklarının bir toynak şeklinde olduğunu görürler ve onun bir insan olmadığını anlarlar.

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Evin sahibi kendini kaybeder ve onu bir odaya kapatırlar. Birkaç yıl sonra da ölür. Fakat evdeki yardımcılar onun salonda hala dolaştığını görürler. Bu efsane ile ev hala çok popüler ve buraya gelen turistler de burayı gezmek için oldukça hevesli.

5Stanley Otel

Stanley Otel

Stanley Otel de yine hayaletleriyle ünlü. Buranın eski sahiplerinin evde gezdiğine dair söylentiler bulunuyor.

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Balıkesir Havran'da bulunan bu mağaranın gizemi bir türlü çözülemiyor. Rivayete göre, bu mağaraya giren bir daha dışarı çıkamıyor.

7Preston Castle

Preston Castle

Burası bir dönem erkek çocuk ıslah evi olarak kullanıldı. Preston Castle şimdilerde ise bir perili ev. 1960 yılında kapanan bu yer, bölgenin en popüler binalarından biri oldu.

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Etrafı gezenlerin, esrarengiz sesler duyduğu, kapıların kendi kendine çarptığı söylenenler arasında. Hatta, düşen nesneler ve birilerinin kendilerine dokunduğunu hisseden insanlar da mevcut. Eğer bunları deneyimlemek isterseniz, bu okulda hayalet turlarına katılabilirsiniz.

9Dammasch Akıl Hastanesi

Dammasch Akıl Hastanesi

Dammasch Akıl Hastanesi, Amerika'da bulunan bu hastane 1961 yılında açıldı ve 1995 yılında da faaliyetine son verdi. Kapandıktan sonra, insanların bina içinde paranormal olaylara tanıklık ettikleri iddia ediliyor.

10Hoia Baciu

Hoia Baciu

Romanya'daki perili orman Hoia Baciu, günümüzde hala gizemini koruyor. Gidenin geri dönemediği, esrarengiz seslerin duyulduğu bu yer herkesin ilgisini çekiyor.

11Banff Springs Hotel

Banff Springs Hotel

Banff Springs Hotel, insanlar buranın lanetli ve perili olduğuna inanıyor. Kanada'daki bu otelde, eski bir otel görevlisinin hayaletini gördüklerini ve salonda bir gelinin dans ettiğini söyleyen birçok insan var.

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Misafirler ve görevliler, kendi kendilerine hareket eden masalar ve düğün günü ölen bir gelinin hayaletini salonda dans ederken gördüklerini söylüyorlar.

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Öyle ki, bazı fotoğraflarda nereden geldiği belli olmayan ışık hüzmeleri insanların kafasında hala soru işaretleri oluşmasına sebep oluyor.

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