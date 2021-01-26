Bursa'da lodos! Çatı uçtu, vatandaşlar böyle kaçtı
Bursa'da etkili olan şiddetli lodos bir çatıyı uçurdu. 5 aracın üzerine düşen çatının o anları kameralara kaydedildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise çatıdan düşen parça ile yaralandı. İşte Bursa'daki lodos anına ilişkin görüntüler...
DHA
• 26 Ocak 2021 - 16:31 • Son Güncelleme:
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki bir iş yerinin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Çatı, 5 aracın üzerine düştü.
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Uçan çatı parçaları ise yoldan geçen bir vatandaşa isabet etti. Yaralanan vatandaş, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çatısı uçan iş yerinin duvarında da çökme meydana geldi.
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Kentte lodos nedeniyle 4 iş yerinin çatısının uçtuğu, 19 araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.