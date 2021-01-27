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DHA
• 27 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:

'Büyü yapıp kargoyla gönderiyoruz'

Sosyal medyada 'medyum, hoca' sıfatlarıyla sayfalar açıp, büyü yoluyla insanların dertlerini çözdükleri iddiasıyla maddi kazanç elde edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sözde 'büyü' hazırlayarak 'ayrılan sevgilileri geri birleştirme, aşık etme, küsleri barıştırma' gibi konulara çözüm bulduklarını iddia eden duygu istismarcılarının son yaptığı bu kadarına da pes dedirtti. DHA muhabirinin müşteri gibi telefonla arayıp ulaştığı, kendisini medyum olarak tanıtan kişi, bin lira karşılığında koronavirüsten 1 asır boyunca koruyacak büyü yapabileceğini iddia etti.

DHA
• 27 Ocak 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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