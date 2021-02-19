AA
• 19 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Çalıştığı firmadan istifa edip bu işe girdi! Hayatı değişti
Yurt dışında bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen kadın girişimci, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan aldığı destekle Antalya'daki TEKNOKENT'te yapay zeka üzerine çalışmalar yapan şirket kurdu.
AA
• 19 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Deniz Gül Özcan, 2003 yılında girdiği Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirip, dereceyle mezun oldu. ABD ve Almanya'daki kurumsal firmalarda yaklaşık 2 yıl çalışan Özcan, daha sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yıl özel bir şirkette çalışan Özcan, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Antalya'ya geldi.
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"Fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor"
Devletin verdiği desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özcan, "TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleri muazzam. Üstelik kadınlara pozitif ayrımcılık da yapılıyor. İş kurmak istiyorsanız kesinlikle başvurun. Aslında ertelediğiniz şey sizin iş fikirleriniz değil, hayatınızın anlamı. Bu benim hayalimdi. Endişelenmeden adım atın. Siz fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor." ifadesini kullandı.
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