Son Dakika: Çalıştığı firmadan istifa edip bu işe girdi! Hayatı değişti

"Fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor" Devletin verdiği desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özcan, "TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleri muazzam. Üstelik kadınlara pozitif ayrımcılık da yapılıyor. İş kurmak istiyorsanız kesinlikle başvurun. Aslında ertelediğiniz şey sizin iş fikirleriniz değil, hayatınızın anlamı. Bu benim hayalimdi. Endişelenmeden adım atın. Siz fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor." ifadesini kullandı.