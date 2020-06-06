Çalıştığı şirketi 4 milyon dolandırdı

Dolandırıcılık, internetten giyim ürünleri satan şirketin yöneticilerinin şikayeti üzerine ortaya çıkarıldı.

‘İade’ göstermiş

Savcılık talebiyle şirketin hesaplarını incelemeye alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, giyim firmasında finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A.’nın(27) bazı usülsüz işlemler yaptığını tespit etti. Müşterilere gönderilen bazı kargo gönderilerini “iade edildi“ gibi gösteren finans uzmanının, iade ödemelerini ise kendi hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda 5 yıldır aynı şirkette çalışan ve aynı yöntemle 2 yıldır çalıştığı şirketi dolandırdığı belirlenen Tuncay A.nın, 2018 yılından buyana 4 milyon liralık bir parayı hesaplarına aktardığı tespit edildi. Yapılan araştırma ve tespitlerin ardından Maltepe, Girne Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenlenen Tuncay A. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu ve 2 adet bilgisayarına el konulup emniyete götürülen finans uzmanı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.