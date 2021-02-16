Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları | 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
• 16 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları | 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto aynı zamanda rekor ikramiye tutarı ile de binlerce vatandaşın umut kapısı olmaya devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 talihli 372.353,25 TL tutarında ikramiye kazandı. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

• 16 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 111 milyon 734 bin 666 TL. 15 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-11-16-47-64-87- ve joker:15 oldu.

2

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 talihli 372.353,25 TL tutarında ikramiye kazanırken 4 bilen 216 kişi 1.723,85, 3 bilen 8.514 kişi 109,30 TL tutarında ikramiye kazanırken son olarak 2 bilen 132.315 kişi 10,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi Çarşamba ve üçüncü ve son çekilişi ise Cumartesi gerçekleştirilecek

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 16 Şubat takip ekranı için TIKLA: Son dakika bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları | 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Son dakika: Kritik seviye! Dolar aylar sonra...

Son dakika: Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yasaklandı! 1 ay sonra...