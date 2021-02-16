• 16 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
Çılgın Sayısal Loto 15 Şubat çekiliş sonuçları | 15 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta içerisindeki ilk çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto aynı zamanda rekor ikramiye tutarı ile de binlerce vatandaşın umut kapısı olmaya devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 talihli 372.353,25 TL tutarında ikramiye kazandı. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
• 16 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 111 milyon 734 bin 666 TL. 15 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-11-16-47-64-87- ve joker:15 oldu.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 1 talihli 372.353,25 TL tutarında ikramiye kazanırken 4 bilen 216 kişi 1.723,85, 3 bilen 8.514 kişi 109,30 TL tutarında ikramiye kazanırken son olarak 2 bilen 132.315 kişi 10,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
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