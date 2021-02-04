Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 106 milyon 348 bin 827 TL. 03 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-41-45-52-65-89- ve joker:20 oldu.