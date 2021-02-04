• 04 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaın hayallerini süslemeye devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Şubat ayının ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 212.153,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...
• 04 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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