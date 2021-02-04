Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
• 04 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaın hayallerini süslemeye devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Şubat ayının ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 212.153,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

• 04 Şubat 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 106 milyon 348 bin 827 TL. 03 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-41-45-52-65-89- ve joker:20 oldu.

2

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 212.153,35 TL, 4 bilen 272 talihli 1.559,95 TL 3 bilen 9.995 kişi, 106,10 TL ve son olarak 2 bilen 151.946 kişi 10,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

3

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı barkod okutarak veya sonuçlar ekranı üzerinden görüntüleyebilir. Biletinizin üzerindeki rakamları yazarak biletinizi sorgulayabilirsiniz.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Siparişlere yetişemiyorlar! Bin 200 lira...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 3 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Son dakika: Erken emeklilik hakkı tanınıyor! 55 yaşında...

Sıralama değişti! İşte ocak ayında en çok satılan arabalar...