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• 09 Şubat 2021 - 02:10 • Son Güncelleme:

Çölün ortasında bir eğlence vahası Las Vegas

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğlence dünyasının kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Casinoları, otelleri ve lüks mağazalarıyla Las Vegas, çölün ortasında apayrı bir dünya. Bundan yarım yüzyıl öncesine kadar çölde küçük bir kasaba olan Las Vegas, birkaç on yıl içinde dünyanın sayılı eğlence merkezlerinden biri oldu. Nevada eyaleti sınırları içinde bulunan Las Vegas, Hollywood'a olan yakınlığı sayesinde pek çok film çekimine de ev sahipliği yapmıştır.

• 09 Şubat 2021 - 02:10 • Son Güncelleme:
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Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çölün ortasında bir kent. 1960'lı yıllara kadar kendi halinde bir kasaba olan Las Vegas, kumarhanelerin açılmaya başlamasıyla birlikte çehresini değiştirmeye başladı. bu kısa sürede kentin gerçekleştirdiği değişim dikkat çekici boyuta ulaşmış durumda.

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Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki Nevada eyaletinde Mojave Çölü'nün ortasında yer alan bir kent. 500 bin kişinin yaşadığı Las Vegas, dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yerlerinden biri. Bu yüzden kent her yıl nüfusunun çok üzerinde bir turisti ağırlamakta.

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Las Vegas Nevada eyaleti sınırları içindeki bir kent.Mojave Çölü'nün ortasında yer alan kent yakın zamana kadar kendi halinde bir kasabaydı. 1940'lı yıllarda 10.000'den az olan Las Vegas'ın nüfusu 1960'lu yıllarda 64.000'i geçti. Kumarhanelerin açılmaya başlamasıyla birlikte Las Vegas çehresini değiştirdi.

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1905'te 45 hektarlık bir alan üzerine kurulan Las Vegas, günümüzde dünyanın en ünlü isimlerinin eğlenmek için geldiği bir kente dönüştü. Şehrin bugünkü nüfusu 500.000. Ancak daha önce de belirtiğimiz gibi buna yıl boyunca kente ABD ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen milyonlarca turist dahil değil.

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Bugün eğlence hayatının kalbinin attığı kent, bir yüzyıllık mazisine rağmen günümüzde Amerika'nın en büyük kentlerinden biridir. Kumarhanelerin, lüks otellerin, eğlence merkezlerinin yer aldığı kent, Mojave çölünün düz bir alanında bulunuyor. Geniş bir araziye yayılan kentte, dünyanın ünlü yapılarının benzerleri inşa edilmiş durumda.

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Paris'teki Eiffel Kulesi, Kahire'deki Sfenks, New York'taki Özgürlük Heykeli ve Venedik'teki Rialto Köprüsü bunlardan birkaçıdır. Genellikle kette bulunan lüks otellerin kullandığı bu konsept, turistlerin de ilgisini çekmekte.

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Kentin en önemli cazibe noktaları kumar ve eğlence olunca, her yanında bununla karşılaşmak mümkün. Kent ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kumarhaneler ya da casinolar kentin merkezinden geçip kuzey ile güney Amerika'yı bağlayan yollardan biri olan Interstate 215 üzerinde sıralanmıştır.

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Burası aynı zamanda dünyaca ünlü lüks otellerinde de yer aldığı yer konumundadır. High Roller, Stratospher Tower gibi yapılar da kente gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği noktalar. 168 metre yüksekliğiyle High Roller, dünyanın en büyük dönme dolaplarından biri konumunda.

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Casino Belaggio, Wynn Las Vegas, Palazzio Resort, Wayne Newton'ın evi, kente gelen turistlerin uğradıkları yerler arasında. Smith Center, Saxe Tiyatrosu, Caesars Palace gibi etkinlik alanları, kentteki eğlence hayatının kalbinin attığı, dünyaca ünlü isimlerin konser verdiği sahneler.

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Otelleriyle ünlü Las Vegas'ta bir gecelik konaklamanın maliyeti 1000 liradan başlayıp 15.000 liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatta kalacağınız otelin türü, konumu ve rezervasyon tarihiniz gibi faktörler öne çıkıyor.

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Türkiye'den Las Vegas'a gitmek isteyenler İstanbul-Los Angeles veya New York uçuşunun ardından aktarmayla bu eğlence kentine gelebilir. Bir diğer seçenek Londra, Frankfurt, Amsterdam gibi şehirlerden aktarma yapmak.

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Son yıllarda Singapur ve Macao gibi Uzak Doğu eğlence merkezleri Las Vegas'ı kumar cirosunda geçmiş durumda. Bir zamanlar dünyanın en önemli eğlence merkezi olan Las Vegas bugün de eğlence sektöründen elde ettiği kazanç yüzlerce milyar doları buluyor.

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Kumarın yanı sıra gece gösterilerinin, konserlerin ve alışveriş merkezlerinin de ziyaretçi çekmeyi başardığı kentte son yıllarda film stüdyoları da kurulmaya başlanmış durumda.

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Bölge aynı zamanda çöl ve kanyonlara olan yakınlığı nedeniyle safari ve fotoğraf tutkunlarının da gözde rotalarından biri haline gelmeyi başardı.

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