Çölün ortasında bir eğlence vahası Las Vegas

1905'te 45 hektarlık bir alan üzerine kurulan Las Vegas, günümüzde dünyanın en ünlü isimlerinin eğlenmek için geldiği bir kente dönüştü. Şehrin bugünkü nüfusu 500.000. Ancak daha önce de belirtiğimiz gibi buna yıl boyunca kente ABD ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen milyonlarca turist dahil değil.