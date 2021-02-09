• 09 Şubat 2021 - 02:10 • Son Güncelleme:
Çölün ortasında bir eğlence vahası Las Vegas
Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğlence dünyasının kalbinin attığı en önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Casinoları, otelleri ve lüks mağazalarıyla Las Vegas, çölün ortasında apayrı bir dünya. Bundan yarım yüzyıl öncesine kadar çölde küçük bir kasaba olan Las Vegas, birkaç on yıl içinde dünyanın sayılı eğlence merkezlerinden biri oldu. Nevada eyaleti sınırları içinde bulunan Las Vegas, Hollywood'a olan yakınlığı sayesinde pek çok film çekimine de ev sahipliği yapmıştır.
• 09 Şubat 2021 - 02:10 • Son Güncelleme:
1
Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çölün ortasında bir kent. 1960'lı yıllara kadar kendi halinde bir kasaba olan Las Vegas, kumarhanelerin açılmaya başlamasıyla birlikte çehresini değiştirmeye başladı. bu kısa sürede kentin gerçekleştirdiği değişim dikkat çekici boyuta ulaşmış durumda.
3
Las Vegas Nevada eyaleti sınırları içindeki bir kent.Mojave Çölü'nün ortasında yer alan kent yakın zamana kadar kendi halinde bir kasabaydı. 1940'lı yıllarda 10.000'den az olan Las Vegas'ın nüfusu 1960'lu yıllarda 64.000'i geçti. Kumarhanelerin açılmaya başlamasıyla birlikte Las Vegas çehresini değiştirdi.
4
1905'te 45 hektarlık bir alan üzerine kurulan Las Vegas, günümüzde dünyanın en ünlü isimlerinin eğlenmek için geldiği bir kente dönüştü. Şehrin bugünkü nüfusu 500.000. Ancak daha önce de belirtiğimiz gibi buna yıl boyunca kente ABD ve dünyanın değişik bölgelerinden gelen milyonlarca turist dahil değil.
5
Bugün eğlence hayatının kalbinin attığı kent, bir yüzyıllık mazisine rağmen günümüzde Amerika'nın en büyük kentlerinden biridir. Kumarhanelerin, lüks otellerin, eğlence merkezlerinin yer aldığı kent, Mojave çölünün düz bir alanında bulunuyor. Geniş bir araziye yayılan kentte, dünyanın ünlü yapılarının benzerleri inşa edilmiş durumda.
7
Kentin en önemli cazibe noktaları kumar ve eğlence olunca, her yanında bununla karşılaşmak mümkün. Kent ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kumarhaneler ya da casinolar kentin merkezinden geçip kuzey ile güney Amerika'yı bağlayan yollardan biri olan Interstate 215 üzerinde sıralanmıştır.
9
11
13