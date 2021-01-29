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DHA
• 29 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.

DHA
• 29 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Daha sonra Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı.

2GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

GÜNDEME İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vaka sayılarında azalma olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

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"Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Bundan dolayı da ben ümitliyim. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

4FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnafımızın gerek sebzede, gerek meyvede vesaire, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz.

5ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, daha önce Elon Musk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğünü hatırlatırken, uzayla ilgili konularda Elon Musk ile müşterek çalıştıklarını vurguladı.

6HAYVAN HAKLARI YASASI

HAYVAN HAKLARI YASASI

Hayvan haklarına yönelik yasa tasarı için çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda Meclis Grubumuz özellikle takvimi belirliyor. Meclis Grubumuzun, grup yönetimimizin gündeminde. Takvime göre her an Meclis'e gelebilir. Meclis'te komisyonlar, ondan sonra genel kurulda tartışması yapılabilir." diye konuştu.

7ESNAFA SÜRPRİZ ZİYARET

ESNAFA SÜRPRİZ ZİYARET

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir balıkçının önünde de makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan lagos balığı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

8BÜYÜK BALIĞI SORDU, ADI NE DEDİ

'BÜYÜK BALIĞI SORDU, 'ADI NE?' DEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Yusuf Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.

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Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.

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Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bugün yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret durumunun da görüşüleceğini sözlerine ekledi.

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