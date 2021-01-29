DHA
• 29 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de esnafla sohbet etti, balık aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmek için Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.
DHA
• 29 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Daha sonra Çengelköy'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı.
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FAHİŞ FİYAT ARTIŞI
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnafımızın gerek sebzede, gerek meyvede vesaire, hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz.
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HAYVAN HAKLARI YASASI
Hayvan haklarına yönelik yasa tasarı için çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda Meclis Grubumuz özellikle takvimi belirliyor. Meclis Grubumuzun, grup yönetimimizin gündeminde. Takvime göre her an Meclis'e gelebilir. Meclis'te komisyonlar, ondan sonra genel kurulda tartışması yapılabilir." diye konuştu.
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