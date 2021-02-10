• 10 Şubat 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak, müjdesi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bir müjde açıklayacağını belirtmiş "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum." demişti. Ve çarşamba günü geldi, yurttaşlar müjdenin ne olduğunu araştırmaya başladı. "Erdoğan ne açıklayacak?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.
• 10 Şubat 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Millete Sesleniş konuşmasında büyük bir müjde verecek. Milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına kilitlenmiş vaziyette... Müjde sabırsızlıkla beklenirken meraklı vatandaşlar "Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi ne? Erdoğan ne açıklayacak?" sorusunu soruyor.
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