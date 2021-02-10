Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak, müjdesi ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDESİ NE? Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim." demişti. Müjdenin henüz ne olduğu bilinmiyor. Varsayımlar ise yerli aşı, reform çalışmaları, ekonomik müjde şeklinde...