DHA
• 10 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
Davayı kazandılar! 700 yıllık kale onların oldu
Trabzon'da, 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunlarının, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Varislerden Adnan Güngör Üçüncüoğlu, "Teslim aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz.” dedi.
DHA
• 10 Şubat 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
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Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan limana hâkim bir noktadaki Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazi, davalık oldu.
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DAVA SONUÇLANDI, KALE SÜLALEYE AİT
4 yıldır süren dava sonunda mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Dava sonucuna göre Üçüncüoğlu sülalesine mensup, Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü’nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğu kesinleşti.
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Üçüncüoğlu, "Davayı 2017 yılında açtık. Bunu açmamızın sebebi de 1737 yılında Trabzon Valisi Üçüncüzade Ömer Paşa’nın bizim büyük dedemiz olduğu iddiasıyla, varisi olduğumuzu kanıtlamaktı. Dava yaklaşık 3 sene sürdü. 2020 yılının temmuz ayında bizim Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğumuza dair karar çıktı. Karar mahkemece kesinleşti ve dava bitti" dedi.
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Şimdi biz ‘Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini elimize alabiliriz. Bunu yapmak için şu anda bir vakıf kurmamız gerekiyor. Vakıf şartları biraz ağır ama bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Vakfı kurduktan sonra mahkemeye tekrar bir dava açacağız, ondan sonra da devletle pazarlığa girişeceğiz. Kalemize kavuşmamız bu kadar yakın.
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Daha sonra gelirinden, bizim okuyan çocuklarımıza yetimlerimize bir gelir sağlamayı düşünüyoruz. Şu an halihazırda kalenin altından bir tünel geçiyor biz oranın ücretini de alacağız, kale üzerinde bulunan park var biz orayı da alacağız ve gelirlerini toplayacağız. Ben tabi ki kalede yaşamak isterim. Ben tarihi çok seviyorum. İnsan geçmişini bilmeli ve unutmamalı gerektiği yerde kalede de yaşanabilir” diye konuştu.
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