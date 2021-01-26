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• 26 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:

Disney çizgi filmlerine ilham olan masalsı güzellik Neuschwanstein Şatosu

Neuschwanstein Şatosu masalsı güzelliği yıllardır insanları büyülüyor. Çizgi filmlerden, oyun parklarına popüler kültürün çok farklı alanlarına ilham olan Neuschwanstein Şatosu olağanüstü manzarasıyla da büyülüyor. Şatoyu yaptıran Bavyera Kralı 2. Ludwig, Neuschwanstein'ın tamamlanmasını göremeden hayatını kaybetmi sonrasında da bu görkemli yapının akıbeti belirsizlikler taşımıştır. İşte bu masalsı şato hakkında bilmeniz gerekenler bu yazıda.

• 26 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
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Neuschwanstein Kalesi ya da Neuschwanstein Şatosu 19. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı. O dönem savunma ve barınma amaçlı inşa edilen Neuschwanstein, sonraları ünlü film yapımcısı Disney sayesinde ünlendi. İşte Neuschwanstein Kalesi'nin hikayesi...

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Neuschwanstein Kalesi Almanya'nın güney eyaleti olan Bavyera sınırları içinde bulunuyor. Füssen'e bağlıHohenschwangau kasabası yakınındaki Neuschwanstein Kalesi, "Romantik Yol"un önemli duraklarından biri.

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Dünyaca ünlü Romantik Yol, Almanya sınırları içinde Kuzeyde Würzburg'dan başlayıp ülkenin güneyindeki Füssen'de sona eren tematik bir tatil yoludur.

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Almanya'nın orta kesimleri ile güneyini bağlayan bu yol boyunca doğa güzelliklerinin yanı sıra tarihi Ortaçağ'a kadar uzanan pek çok yapı da bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü de Neuschwanstein Kalesidir.

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Neuschwanstein Kalesi'ne Türkiye'den gidecek olanlar, tur programlarıyla gidebilecekleri gibi tek başlarına da bölgeye kolaylıkla ulaşabilirler.

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İstanbul'dan Münih'e uçakla sıklıkla gerçekleştirilen seferlerden faydalanarak öncelikle Bavyera'nın başkentine ulaşmanız gerekiyor. Münih'e vardıktan sonra yaklaşık 2 saat süren 118 kilometrelik bir yolculukla Neuschwanstein Kalesi'ne varmanız mümkün.

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Özel araçla gidecekseniz Münih'in güneybatısına yönelip Schwangau tabelalarını takip etmeniz gerekiyor. Bunun dışında bölgeye yine aynı yöne giden trenleri kullanarak ulaşabilirsiniz.

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1886 yılında Bavyera Kralı 2. Ludwig için yaptırılan Neuschwanstein Kalesi, dönemin en görkemli yapılarından biri oldu. Sarp bir arazide, Alplerin eteklerinde inşa edilen Neuschwanstein Şatosu'nun önü alabildiğine uzanan ovalarla kaplıdır.

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Bavyera Kralı 2. Ludwig, Neuschwanstein Kalesi'ni inşa ettirdikten sonra şatonun yakınındaki Berg Kalesi'ne hapsedilir ve burada hayatını kaybeder.

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2. Ludwig'in ölümünden sonra sessizliğe gömülen Neuschwanstein Kalesi yıllarca unutuldu.

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Ancak uzun bir aradan sonra Disney'in çizgi filmlerinde ve dünyanın birçok yerine inşa etmeye başladığı tematik oyun parkları olan Disneyland içinde benzerlerinin yapılmasıyla yeniden gündeme geldi.

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