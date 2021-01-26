• 26 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
Disney çizgi filmlerine ilham olan masalsı güzellik Neuschwanstein Şatosu
Neuschwanstein Şatosu masalsı güzelliği yıllardır insanları büyülüyor. Çizgi filmlerden, oyun parklarına popüler kültürün çok farklı alanlarına ilham olan Neuschwanstein Şatosu olağanüstü manzarasıyla da büyülüyor. Şatoyu yaptıran Bavyera Kralı 2. Ludwig, Neuschwanstein'ın tamamlanmasını göremeden hayatını kaybetmi sonrasında da bu görkemli yapının akıbeti belirsizlikler taşımıştır. İşte bu masalsı şato hakkında bilmeniz gerekenler bu yazıda.
• 26 Ocak 2021 - 13:49 • Son Güncelleme:
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Neuschwanstein Kalesi ya da Neuschwanstein Şatosu 19. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı. O dönem savunma ve barınma amaçlı inşa edilen Neuschwanstein, sonraları ünlü film yapımcısı Disney sayesinde ünlendi. İşte Neuschwanstein Kalesi'nin hikayesi...
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