DHA
• 07 Şubat 2021 - 16:53 • Son Güncelleme:
Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonundan görüntüler
Diyarbakır'da jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ile 2 ton 920 kilo esrar ile ilgili şüphelilerin yakalanması için 26 adrese düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.
DHA
• 07 Şubat 2021 - 16:53 • Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen narko- terör operasyonlarında 2020 yılında 100 milyon kök Hint keneviri imha edildi, 55 ton 152 kilo esrar ele geçirildi.
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Jandarma, uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. 2 hafta önce düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-1' operasyonunda, kent merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 adrese yapılan eş zamanlı baskında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen yıl, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları ortaya çıktı.
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