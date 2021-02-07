Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonundan görüntüler

Jandarma, uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. 2 hafta önce düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-1' operasyonunda, kent merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 adrese yapılan eş zamanlı baskında 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen yıl, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları ortaya çıktı.