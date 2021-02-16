• 16 Şubat 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre; Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
• 16 Şubat 2021 - 17:10 • Son Güncelleme:
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83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis incelemelerde bulundu. Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo oldu. Edinilen bilgiye göre, Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü.
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