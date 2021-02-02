AA
• 02 Şubat 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
Doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü
Van Gölü Aktivistleri ile Erciş Gezginler Derneği üyeleri, dondurucu soğuğa rağmen Van Gölü'nde yüzdü, balık bendinde kamp yaptı.
AA
• 02 Şubat 2021 - 12:02 • Son Güncelleme:
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Erciş ilçesinde bir araya gelen dernek üyeleri, Van'ın kış turizmi potansiyelini ortaya koymak ve Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.
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"Amacımız bölgenin güzelliklerini tanıtmak"
Gece kamp alanında konaklayan dernek üyeleri, sabah da Van Gölü'nde yüzdü.Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.
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