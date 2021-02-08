• 08 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Dogecoin kaç TL (grafik) | Dogecoin nedir, neden yükseliyor, nasıl alınır?
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Elon Musk'ın 'dogecoin' ile ilgili yaptığı paylaşımlar herkes tarafından merak konusu oluyor. 'Dünyanın gelecekteki para birimi' olarak bir anket yayınlayan Elon Musk, dogecoin'e dikkat çekti. Vatandaşlar ise dogecoin kaç TL? Dogecoin grafik tablosu ne durumda araştırmalarına başladı. Peki dogecoin nedir, neden yükseliyor? İşte gündem sıklıkla konuşulan dogecoin nasıl alınır sorusu başta olmak üzere diğer tüm merak edilenler haberimizde...
• 08 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Son zamanlarda sosyal medya platformu Twitter'da sık sık gündem maddelerinden biri olan Dogecoin yine çok konuşuluyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın paylaşımları sonrasında gündeme gelen dogecoin ile ilgili bilinenler haberimize ekledik. Peki Dogecoin kaç TL? Dogecoin grafik tablosu nedir? İşte ayrıntılar..
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DOGECOİN NEDİR?
Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.
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DOGECOİN NEREDEN NASIL ALINIR?
Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz
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