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    • 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:

    Dost Kazığı Sözleri: Arkadaşını Yarı Yolda Bırakanlar İçin Arkadaş Kazığı İle İlgili Sözler

    Arkadaşlık aileden sonra en önemli bağlardan birisidir. Bu yüzden insanlar bu bağlara çok değer verirler.Ne yazık ki bu bağlar her zaman karşılıklı olmaz. Bazen bağda ki bir taraf arkadaşla sonuna kadargüvenip değer verirken; diğer taraf aynı özeni göstermez. İşte bu durumlarda arkadaşlığına değer verenkişiler gerçekten üzülür ve kırılır. Bu hayal kırıklığını yaşayan, arkadaşından yediği darbeleri içinesindiremeyenler için birbirinden anlamlı ve güzel sözleri sizler için derledik.

    • 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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    Hayatımızdaki arkadaşlar yeri gelir sırdaşınız, yeri gelir en büyük yardımcımız hatta bazen ailemizolurlar. Aramızda hiçbir kan bağı olmamasına rağmen bize bazen anne ve babamızdan bile daha yakınolan arkadaşların yaptıkları ise her zaman bizi daha fazla üzer.İşte bu arkadaşlardan aldığımız darbeler bizi can evimizden yaralarken, onlardan yediğimiz kazıklarıbelki de hayatımızın sonuna kadar unutamayız. Canımızı bu kadar çok yakan ve bizi yarı yolda bırakanarkadaşlara yaralarımızı, kırgınlıklarımız ve hayal kırıklarımızı anlatmak için en doğru ve en çarpıcıkelimeleri bulmak isteriz. Ancak boğazımızı düğüm eden hüzün buna izin vermez.

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    Kardeş dedik. Yarı yolda bırak demedik.

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    Şu zamanda ne dost belli ne de düşman herkes menfaatince insan.

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    Düşmandan dost ayıdan post olmaz.

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    Şimdi sahne senin devam et. Ama sıra bana gelmesin. Dua et.

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    Dost kara günde karanlığa karışır.

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    İçinde vicdan olmayan kişi arkadan oyun oynar.

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    Öyledir bu işler. Menfaati bitenin muhabbeti de biter.

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    Dost kazığı bütün kazıklardan beterdir.

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    Bana ‘kahpe dostu mert düşmana tercih ederim.

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    Yeni dostluklar anca kavgayla başlar.

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    İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum.

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    Dostun iyisi güzel günde değil zor günde belli olur.

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    Gelen ne getirdi ki giden ne götürsün?

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    Sevgili için dostunu satanı ben adam yerine koymam.

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    Başından beri bir şeyleri göstermeyenler aniden ortaya çıkarlar.

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    Uzun süredir telefonum çalmadığına göre dostlarımın keyfi yerinde.

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    Sahte dost sabun gibidir elini yüzünü temizler ayağını kaydırır.

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    Onun için her şeyi yapardım. Şimdi ise kılımı kıpırdatmam Eski Dostum.

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    Dost ayağı başka ayaklara benzemez. Vurdum mu çıkaramazsın.

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    Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran.

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    Yanımda yürümeyi bilmeyenler arkamdan dörtnala koşsa ne yazar.

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    Allah herkesi aşkın vasatından işin kesatından dostun fesatından korusun.

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    Katlandığımız değil razı olduğumuz insanlar dostlarımızdır.

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    Arkamdan konuşanlara bir sözüm var küçükler konuşur büyükler konuşulur.

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    Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır.

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    Bazen öyle kişiler tanıdım ki düşmanımın daha mert olduğunu bile düşündüm.

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    Düşman kelimesinin anlamını dost sıfatını taşıyanlardan öğrendim.

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    İt diye aşağıladığınız hayvanın dostluğu dost sandığınız hayvanlardan daha iyi.

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    Dostum dediklerinizi iyi seçin. Bir gün ne olacağını hiç bilemezsiniz.

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    Sen bir şeyler verdikçe dost çok olur hele birde sen iste gör bak hepsi yok olur.

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    Fani dünyada kimseye güvenmeyeceksin en yakın dost bildiklerine bile.

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    Herkesin üç kişiliği vardır ortaya çıkardığı sahip olduğu sahip olduğunu sandığıdır.

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    Dost için en iyi kapak onun yüzüne bile bakmayıp. Varlığını unutmaktır.

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    Farklı olduğumun farkındayım. Arkamdan konuşurken bir bakmışsın karşındayım.

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    Bir kalemde silebiliyorsan eğer kusurunu sil dostunun dostluğunu değil.

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    Dostlarımı hiçbir zaman satmadım çünkü hepsi beş para etmez çıktılar.

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    Hadi simit satanı anladım kestane satanı da. Peki ya dost satan o da mı ekmek parası?

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    Sen benim dostum olacağına adam gibi düşmanınım demesini bilemeyecek kadar yüreksizmişsin.

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    Kimin yarasına merhem olursan ol. İyileştiği an seni bir kenara atacaktır. Bu hep böyle.

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    Benim yerimde olmak eminim kimse istemezdi. Dostundan kazık yemek hayatından 10 sene gitmiş kadar kötü.

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    Etme sırtını duvardan başkasına emanet en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet.

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    Düşmanından çok dostundan sakın! Çünkü dostluk biterse sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir.

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    Dostun kahpeliği beni şaşırtmıyor elimi sıkarken arkamdan bıçaklaması artık acı vermiyor.

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    Her insan bir kere vurulur sırtından bu hayatta. Çünkü her kardeş her dost her sevgili bir parça vicdansızdır.

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    Lüzumsuz insanlarla aynı ekmeği paylaştığıma bir gün utanacağım hiç aklıma gelmemişti.

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    Ben düşmanlarımı dostlarımı tanıdıkça öğrendim. Saymadım sırtımda ki yaraları ama sırtıma bakmayı dostlarımdan öğrendim.

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    Benim arkadaşım diyeceğin kişi ölüme gidiyorum dediğim zaman neden? Diye sormaz. Ne zaman gidiyoruz der.

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    Yaşadığım zaman içinde hiç aşık olmadım biz bu alemin arka sokaklarına baş koyduk çekmedik aşk acısı ama çok çektik dost acısı.

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    Ne üzgünüm ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken nasıl katlanayım kendini bilmezlere.

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