Dost Kazığı Sözleri: Arkadaşını Yarı Yolda Bırakanlar İçin Arkadaş Kazığı İle İlgili Sözler

Hayatımızdaki arkadaşlar yeri gelir sırdaşınız, yeri gelir en büyük yardımcımız hatta bazen ailemizolurlar. Aramızda hiçbir kan bağı olmamasına rağmen bize bazen anne ve babamızdan bile daha yakınolan arkadaşların yaptıkları ise her zaman bizi daha fazla üzer.İşte bu arkadaşlardan aldığımız darbeler bizi can evimizden yaralarken, onlardan yediğimiz kazıklarıbelki de hayatımızın sonuna kadar unutamayız. Canımızı bu kadar çok yakan ve bizi yarı yolda bırakanarkadaşlara yaralarımızı, kırgınlıklarımız ve hayal kırıklarımızı anlatmak için en doğru ve en çarpıcıkelimeleri bulmak isteriz. Ancak boğazımızı düğüm eden hüzün buna izin vermez.