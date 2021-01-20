• 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
Dost Kazığı Sözleri: Arkadaşını Yarı Yolda Bırakanlar İçin Arkadaş Kazığı İle İlgili Sözler
Arkadaşlık aileden sonra en önemli bağlardan birisidir. Bu yüzden insanlar bu bağlara çok değer verirler.Ne yazık ki bu bağlar her zaman karşılıklı olmaz. Bazen bağda ki bir taraf arkadaşla sonuna kadargüvenip değer verirken; diğer taraf aynı özeni göstermez. İşte bu durumlarda arkadaşlığına değer verenkişiler gerçekten üzülür ve kırılır. Bu hayal kırıklığını yaşayan, arkadaşından yediği darbeleri içinesindiremeyenler için birbirinden anlamlı ve güzel sözleri sizler için derledik.
• 20 Ocak 2021 - 13:54 • Son Güncelleme:
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