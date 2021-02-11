Dünyada sınırlı: Türkiye’den büyük hamle!

“Tüm büyük askeri platformlarımızın, füzelerimizin, mühimmatlarınızın bu sistemleri kullandığı gerçeği ortada duruyor… Bugüne kadar attığımız adımlarda kimi zaman ABD, kimi zaman diğer ülkelerin navigasyon sistemlerini kullandık.Başka bir ülkenin navigasyon sisteminin kritik harekatlarda, onların istemediği bir savaş ortamında çalışıp, çalışmayacağının garantisini kimse veremez. İleride ABD'nin, Rusya’nın, Avrupa’nın, Çin'in en ihtiyaç duyduğumuz anda sistemin fişini çekmeyeceğine ne kadar güvenebilirsiniz?İşin diğer boyutu daha da önemli… Size verilen koordinatların gerçekliğinden emin olmanız son derece değerli. Belki de kritik bir zamanda çok önemli bir hedefi yok etmek isteyeceksiniz ancak kullanacağınız navigasyon sistemi manipüle edilmiş değerler gösterecek?“Tüm büyük askeri platformlarımızın, füzelerimizin, mühimmatlarınızın bu sistemleri kullandığı gerçeği ortada duruyor… Bugüne kadar attığımız adımlarda kimi zaman ABD, kimi zaman diğer ülkelerin navigasyon sistemlerini kullandık.Başka bir ülkenin navigasyon sisteminin kritik harekatlarda, onların istemediği bir savaş ortamında çalışıp, çalışmayacağının garantisini kimse veremez. İleride ABD'nin, Rusya’nın, Avrupa’nın, Çin'in en ihtiyaç duyduğumuz anda sistemin fişini çekmeyeceğine ne kadar güvenebilirsiniz?