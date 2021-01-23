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• 23 Ocak 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:

Dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'da

Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer aldı. Tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor. Türkiye listede 57. sırada yer alıyor.

• 23 Ocak 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.

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Üstelik vizenin vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı. Örneğin Japonlar dünyanın 191 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz seyahat etme imkanına sahip.

3Japonya

Japonya

Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olan Japonya'yı sırasıyla Singapur, Güney Kore, Almanya, Fransa ve ABD takip ediyor. İşte Japonya'nın ardından en güçlü pasaporta sahip diğer ülkeler.

4Singapur

Singapur

Singapurlular 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip.

5Güney Kore

Güney Kore

Güney Koreliler de tıpkı Singapurlular gibi 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip.

6Almanya

Almanya

Listede Singapur ve Güney Kore ile ikinciliği paylaşan Almanlar da dünya genelinde 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

7Norveç

Norveç

Almanya'ya, Norveç 189 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile takip ediyor.

8İsviçre

İsviçre

Norveç gibi İsviçre vatandaşları da 189 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

9İngiltere

İngiltere

İngilizler dünya genelinde 188 ülkeye vizesiz seyahat imkânına sahip.

10Fransa

Fransa

İngiltere'nin hemen ardından Fransa geliyor. Fransızlar da 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.

11Danimarka

Danimarka

Rotamızı yeniden İskandinavya'ya çeviriyoruz. Danimarkalılar da tıpkı Fransızlar gibi 187 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

12İsveç

İsveç

Danimarka'nın karşı kıyısı İsveç'te de benzer bir durum söz konusu. İsveçliler 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.

13ABD

ABD

Listenin devamında ABD var. ABD vatandaşları 185 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

14Avusturya

Avusturya

Avusturyalılar da 185 ülkeyi vizesiz ziyaret etme imkânına sahip.

15Finlandiya

Finlandiya

Bir diğer İskandinavya devleti olan Finlandiya'da ülkenin vatandaşları 184 farklı memlekete vizesiz gidebiliyor.

16Hollanda

Hollanda

Hollandalılar da 184 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

17Belçika

Belçika

Belçikalılar 183 ülkeyi vizeye ihtiyaç duymadan ziyaret edebiliyor.

18İtalya

İtalya

İtalya da durum Belçika ile yakın bir konuma sahip. İtalyanlar 180 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

19İspanya

İspanya

İspanyollar 177 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

20Çekya

Çekya

Çekler de tıpkı İspanyollar gibi 177 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

21Portekiz

Portekiz

Avrupa'nın en batı noktası Portekiz'de de durum İspanya ve Çekya'ya yakın. Portekizliler 175 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

22Macaristan

Macaristan

Macarlar 160 ülkeye vizesiz gidebiliyor.

23Polonya

Polonya

Lehler de tıpkı Macarlar gibi 160 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor

24Yunanistan

Yunanistan

Yunan vatandaşları 155 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.

25Türkiye

Türkiye

Türkiye listede 57. sırada yer alıyor. Kuzey Amerika ve AB ülkeleri dışında dünyanın hemen hemen her yerine Türk vatandaşları vizesiz ya da elektronik vizeyle seyahat edebiliyor.

26Kosova

Kosova

Kosova, Avrupa'nın en zayıf pasaportu olma özelliği taşıyor. Kıta genelinde Schengen bölgesine vizesiz seyahat edemeyen iki ülkeden biri Kosova. Diğeri ise Türkiye.

27Suriye

Suriye

İç savaş ortamının hüküm sürdüğü Suriye dünyanın en güçsüz pasaportlarından birine sahip. Komşusu Irak da benzer durumda.

28Irak

Irak

29Yemen

Yemen

30Somali

Somali

31Pakistan

Pakistan

32Afganistan

Afganistan

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