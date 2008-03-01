• 01 Mart 2008 - 00:00 • Son Güncelleme:
Dünyanın en sıradışı yolları 2
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• 01 Mart 2008 - 00:00 • Son Güncelleme:
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Kuzey Yungas yolu
Nerede: BolivyaRakım: 4,650mRisk: Aracınızı uçurumun kıyısında sürmek zorundasınızDünyanın en tehlikeli yolu olarak ün yapan Yungas, 90’lı yıllara kadar alternatifi olmayan ve geçilmesi zorunlu bir yoldu. Daha sonra farklı yollar inşa edildi ve bugün bu yol sadece hayatının macerasını yaşamak isteyen sürücüler tarafından tercih ediliyor. Sık ormanın içerisinden kıvrılarak tırmanan ve 4.650 metreye ulaşan bu aşırı dar yolda sürücülerin tam anlamıyla gözlerini dört açmaları lazım.
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Dalton Otoyolu
Nerede: Fairbanks, Alaska Uzunluk: 666 kmRisk: Yanınıza yiyecek ve hayatta kalmak için gereken malzemeleri almadan yola çıkmayınBiraz medeniyetten uzaklaşayım diyorsanız bu yol tam size göre. Kendinizi dünyanın geri kalanından izole olmuş hissedebileceğiniz belki de en iyi yol James W. Dalton otoyolu. Sırt çantanızda yeterince yiyecek ve hayatta kalma malzemesi olduğuna emin olun çünkü 666 kilometrelik yol boyunca sadece 3 tane köy var. Kuzeydeki petrol sahaları ile Fairbanks’i birbirine bağlayan bu yolda tır trafiği yoğun ve bu tırlara yol vermek birinci kural. Diğer bir önemli kural da yanınıza aldığınız "hayatta kalma" ekipmanını en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek.
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Zojila geçidi
Nerede: HindistanRakım: 3,500mRisk: Yüksek irtifa ve yoldaki hayvan sürüleriLadakh ve Kaşmir’i birbirine bağlayan bu 9 kilometrelik yolun deniz seviyesinden yüksekliği tam 3.500 metre. Haritadan kısa gibi gözüken bu mesafeyi almak, öyle arabayla Pazar gezisi yapmaya hiç benzemiyor, hatta buradan ilerleyebilmek için Mars’ta yürüyen araçlardan bir tane bulabilirseniz işiniz daha kolaylaşır.
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Guoliang tünel yoluNerede: ÇinTuhaf yanı: Sadece 4 metre genişliğindeki tünellerden araba ile geçmek Risk: Zorlu sürüş şartlarıDünyanın belki de en ünlü tüneli olan 1,2 kilometre uzunluğunda ve sadece 4 metre genişliğindeki Guoliang tünelinde aracınızı bir keşiş konsantrasyonu ile kullanmanız lazım. Aksi takdirde bir John Carpenter filminin adını hatırlamak zorunda kalabilirsiniz: Küçük Çin'de Büyük Bela.
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Rohtang geçidiNerede: HindistanSürüş için uygun mevsim: Mayıs ve Kasım arasıRisk: Toprak kaymasıYoğun toprak kaymaları yaşanan 4.000 metre yükseklikteki yol sadece Mayıs ve Kasım ayları arasında açık. Hindistan hükümeti bu yolun alternatifi olan 8,8 kilometrelik bir tünel inşa edince, Rohtang da sadece maceracılara kalmış.
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Gois Geçidi
Nerede: FransaRakım: Bazen deniz seviyesinin bir metre kadar altıRisk: Arabanızın şnorkeli var mı?Fransa’nın Atlantik kıyısında bulunan yol günde iki defa gelgit dalgalarının etkisine maruz kalıyor ve su çekildikten sonra bile yol, denizin taşıdığı yosunlarla kaplı olabiliyor. 4,3 kilometrelik yoldan geçmeyi düşünüyorsanız zamanlamanızı iyi yapın ve yanınıza sağlam bir şişme bot almayı unutmayın.
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Site kullanıcıları, yolun tehlike sıralamasında Bolivya’daki yolu geçtiğini sık sık belirtirken, o yolun sadece turistik amaçlı kullanıldığını, Bayburt’taki yolun ise insanlar için önemli bir güzergah olduğunu anlattılar.Dünyanın tehlikeli yollarını gezerek değerlendirme yapan site kullanıcıları, Bayburt’taki yol için “sözler ve fotograflar ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamaz” dediler.
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