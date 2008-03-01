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• 01 Mart 2008 - 00:00 • Son Güncelleme:

Dünyanın en sıradışı yolları 2

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• 01 Mart 2008 - 00:00 • Son Güncelleme:
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Manali-Leh Otoyolu: Hindistan

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Karlı dağlar ve yüksek ovalardan geçerek Himachal Pradesh ile Ladakh bölgeleri arasında uzanan bu rüzgarlı yol 490 km uzunlukta.

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Hindistan’ın en güzel yollarından biri olarak görülüyor.

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Dereler ve buzullar eşliğinde dağlardan inip çıkan ve dar geçitlerden geçen bu yol kimi zaman dudak uçuklatıyor, kimi zaman da en güzel manzara ziyafeti sunuyor.

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Hindistan'da bulunan en yüksek dağ yolu olarak anılıyor.

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Himalaya.

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Hubei eyaletinde bulunan Enshi Kanyonu'nda bulunda yol görenleri şaşırtıyor.

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Dağ yamacından zig zag şeklinde bulunan yol yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda.

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'Gökyüzü yolu' olarak adlandırılan rota fotoğrafçıların uğrak noktası duruman gelmiş durumda.

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Dünyanın en tehlikeli ve güzel yollarından, Norveç’te bulunan “Atlanterhavsveien Yolu” (Atlantik Yolu)...

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1989 yılında yapılan ve 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor.

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Keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.

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2002 yılında dünya, Aqueduct Veluwemee adlı köprüye hayran kaldı. Hollanda anakarasını Flevoland'a bağlayan yolun bir kısmı gölün altında kalıyor.

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2002 yılında trafiğe açılan yol, 25 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde.

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Küçük teknelerin geçmesine izin veren 3 metre derinliğe de sahip. Yolun su altında kalan kısmından günde yaklaşık 28 bin araba geçiyor.

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Verilen bu kararla hem karada hem de denizde oluşabilecek trafik önlendi.

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Son olarak ise hayal edilen yol hayat buldu ve trafiğe açıldı.

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Japonya'da sıradışı görünümle bir köprü...

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Eshima Ohashi köprüsü Matsue ve Sakaiminato şehirlerini birbirine bağlayan Nakaumi gölü üzerinde bulunuyor.

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Oldukça dik açıyla inşa edilen köprü altından gemilerin geçmesine olanak tanıyor.

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Hafif bir yokuşla köprünün en yüksek noktasına çıkıyosunuz ve kendinizi yüzde 6.1’lik bir eğime sahip köprüden aşağı bırakıyorsunuz.

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Bu köprü fotoğraflarından çok tehlikeli görünse de aslında her şey fotoğrafın açısından kaynaklanıyor.

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İşte o köprünün bilinenin dışındaki o fotoğrafı...

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31Kuzey Yungas yolu

Kuzey Yungas yolu

Nerede: BolivyaRakım: 4,650mRisk: Aracınızı uçurumun kıyısında sürmek zorundasınızDünyanın en tehlikeli yolu olarak ün yapan Yungas, 90’lı yıllara kadar alternatifi olmayan ve geçilmesi zorunlu bir yoldu. Daha sonra farklı yollar inşa edildi ve bugün bu yol sadece hayatının macerasını yaşamak isteyen sürücüler tarafından tercih ediliyor. Sık ormanın içerisinden kıvrılarak tırmanan ve 4.650 metreye ulaşan bu aşırı dar yolda sürücülerin tam anlamıyla gözlerini dört açmaları lazım.

32Dalton Otoyolu

Dalton Otoyolu

Nerede: Fairbanks, Alaska Uzunluk: 666 kmRisk: Yanınıza yiyecek ve hayatta kalmak için gereken malzemeleri almadan yola çıkmayınBiraz medeniyetten uzaklaşayım diyorsanız bu yol tam size göre. Kendinizi dünyanın geri kalanından izole olmuş hissedebileceğiniz belki de en iyi yol James W. Dalton otoyolu. Sırt çantanızda yeterince yiyecek ve hayatta kalma malzemesi olduğuna emin olun çünkü 666 kilometrelik yol boyunca sadece 3 tane köy var. Kuzeydeki petrol sahaları ile Fairbanks’i birbirine bağlayan bu yolda tır trafiği yoğun ve bu tırlara yol vermek birinci kural. Diğer bir önemli kural da yanınıza aldığınız "hayatta kalma" ekipmanını en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek.

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Tianmen dağ yoluNerede: ÇinDönüş sayısı: 99 Risk: Fotoğrafa dikkatlice baktınız mı?Adeta bir hayal alemini andıran Tianmen Dağı Ulusal Parkı’nda yer alan yolda tam 99 adet dönüş var ve bu 11 kilometrelik yolun sonunda 1.300 metre yüksekliğe ulaşıyorsunuz.

34Zojila geçidi

Zojila geçidi

Nerede: HindistanRakım: 3,500mRisk: Yüksek irtifa ve yoldaki hayvan sürüleriLadakh ve Kaşmir’i birbirine bağlayan bu 9 kilometrelik yolun deniz seviyesinden yüksekliği tam 3.500 metre. Haritadan kısa gibi gözüken bu mesafeyi almak, öyle arabayla Pazar gezisi yapmaya hiç benzemiyor, hatta buradan ilerleyebilmek için Mars’ta yürüyen araçlardan bir tane bulabilirseniz işiniz daha kolaylaşır.

35Karakoram Otoyolu

Karakoram Otoyolu

Nerede: Pakistan Rakım: 4,700İlginç yönü: Dünyanın en yüksek irtifadaki asfalt yolu olmasıEğer dağcılık ile ilgiliyseniz bu yol sizin için “Cennete giden yol” olabilir. Burası aynı zamanda David Lama’nın dünyanın en zorlu alpin tırmanışını gerçekleştirdiği Masherbrum’a giden yol.

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Guoliang tünel yoluNerede: ÇinTuhaf yanı: Sadece 4 metre genişliğindeki tünellerden araba ile geçmek Risk: Zorlu sürüş şartlarıDünyanın belki de en ünlü tüneli olan 1,2 kilometre uzunluğunda ve sadece 4 metre genişliğindeki Guoliang tünelinde aracınızı bir keşiş konsantrasyonu ile kullanmanız lazım. Aksi takdirde bir John Carpenter filminin adını hatırlamak zorunda kalabilirsiniz: Küçük Çin'de Büyük Bela.

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Rohtang geçidiNerede: HindistanSürüş için uygun mevsim: Mayıs ve Kasım arasıRisk: Toprak kaymasıYoğun toprak kaymaları yaşanan 4.000 metre yükseklikteki yol sadece Mayıs ve Kasım ayları arasında açık. Hindistan hükümeti bu yolun alternatifi olan 8,8 kilometrelik bir tünel inşa edince, Rohtang da sadece maceracılara kalmış.

38Gois Geçidi

Gois Geçidi

Nerede: FransaRakım: Bazen deniz seviyesinin bir metre kadar altıRisk: Arabanızın şnorkeli var mı?Fransa’nın Atlantik kıyısında bulunan yol günde iki defa gelgit dalgalarının etkisine maruz kalıyor ve su çekildikten sonra bile yol, denizin taşıdığı yosunlarla kaplı olabiliyor. 4,3 kilometrelik yoldan geçmeyi düşünüyorsanız zamanlamanızı iyi yapın ve yanınıza sağlam bir şişme bot almayı unutmayın.

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Trans-Sibirya Yolu, Rusya Dünyanın en uzun 3 otoyolundan biri.

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Otoyol, Meksika

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Stelvio Geçit Yolu, İtalya

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Cotopaxi Volkanı Yolu, Ekvador

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Pan-American Otoyolu, ABD

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A44, İngiltere

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A682, İngiltereSon yıllarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bir yol.

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Arica-Iquique Yolu, ŞiliHız yapanların birçoğunun ölümüne sebep olan yol.

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Sichuan-Tibet Yolu, Çinİstatistiklere göre bu yola giren her 1000 kişiden 8'i kaza geçirip ölüyor.

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Route 431, ABDYaşanan kazalardan dolayı halk bu yola "Cehennem Yolu" diyor.

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Barton Yolu, AvustralyaÜlkede en çok kazanın yaşandığı yol.

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Peri Yolu, Pakistan

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James Dalton Otoyolu, ABDAlaska'daki bu yolun manzarası güzel. Ancak, yolda kalırsanız sizin için sıkıntılı zamanlar başlıyor demektir. Bir daha ne zaman araba geçeceği bilinmez.

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İsviçre'de bulunan bu yol deniz seviyesinden tam2436 metre yüksekte...

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Bu yol kışın karla kaplanıyor ve geçit vermiyor...

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Bu yoldan gitmek cesaret ister...

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www.dangerousroads.org, isimli site, dünyanın en tehlikeli yollarını araştırıyor ve tanıtıyor. D915 nolu Bayburt yolu site kullanıcıları tarafından “Dünyanın en tehlikeli yolu” seçildi.

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Site kullanıcıları yolu, “Ölüm yolu” olarak nitelendirilen Bolivya’daki yoldan daha tehlikeli olarark tanımlandı.

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Setede yer alan bilgilerde yolun 106 kilometre uzunluğunda olduğu ve 29 keskin virajdan oluştuğu belirtiliyor.

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2 bin 035 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer aldığı aktarılan yolun ne kadar zor bir güzergah olduğu anlatılırken, “Bazı virajları tek seferde dönemezsiniz, yol 1916 yılında Rus askerleri tarafından yapıldı” deniliyor.

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Yolun kenarlarında korkuluk olmaması da site kullanıcıları tarafından dikkat çekilen bir nokta oldu.

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Site, yolun en tehlikeli bölümünün Derebaşı tesislerinin bulunduğu yer olduğu, bu bölümün de genelde kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğu ifade edildi.

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Site kullanıcıları, yolun tehlike sıralamasında Bolivya’daki yolu geçtiğini sık sık belirtirken, o yolun sadece turistik amaçlı kullanıldığını, Bayburt’taki yolun ise insanlar için önemli bir güzergah olduğunu anlattılar.Dünyanın tehlikeli yollarını gezerek değerlendirme yapan site kullanıcıları, Bayburt’taki yol için “sözler ve fotograflar ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamaz” dediler.

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Kanadalı fotoğrafçı Joey Lawrence, dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul edilen Bolivya'daki 'Ölüm Yolu'na girdi.

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Kamyoncularla seyahat eden fotoğrafçı 'Ölüm Yolu'nu kare kare görüntüledi.

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Bolivya'nın And Dağları'nda yer alan ölüm yolu Inter-Amerikan Kalkınma Bankası tarafından 'en tehlikeli yol' seçildi.

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"Ölüm Yolu" olarak bilinen Kuzey Yungas Yolu 61 - 69 km uzunluğunda, La Paz'dan Coroico'ya (Bolivya başkentinden Amazon bölgesine) uzanıyor.

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Bolivya'nın Yungas bölgesinde yer alan yol aşırı derecede tehlikeli olmasıyla tanınıyor.

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Her yıl 200 - 300 ziyaretçinin hayatını kaybettiği yolda araçların kaza geçirdiği noktalar işaretleniyor.

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Çin

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Mısır

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Fransa

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Çin

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Romanya

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Hindistan

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Norveç’in Molde ve Kristiansund şehirleri arasındaki sahil yolu dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.

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Atlantik Okyanusu kıyısındaki 8.3 kilometrelik yol keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle sürücülere büyük zorluklar çıkarıyor.

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Yolla ilgili görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

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1989 yılında inşa edilen yolu kullanan sürücülerin, denizden esen aşırı rüzgar, dalgalar ve özellikle yolun kışın donması nedeniyle çok dikkatli olması gerekiyor.

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Norveçli yetkililer özellikle turistlerin çok dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çektikleri yolda bugüne kadar 12 büyük fırtınanın yaşandığını ve yolda manzarayı izleyen 70 yaşında İsrailli bir turistin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Oldukça fazla turist çeken bölgedeki denizde de çok sayıda geminin kaza yaptığı bildirildi.

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Eğer yurtdışına çıkmayı planlıyorsanız, "geçmemeniz" gereken bu yolları not edin. Çünkü bu yollarda seyahat edebilmek, büyük cesaret istiyor...

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En tehlikeli yollar sıralamasının birinci basamağında, İtalyan Alp'lerinde yer alan Stelvio Geçidi yolu yer alıyor.

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Stelvio Geçidi yolu deniz seviyesinden tam 2757 metre yükseklikte. Yolculuk korkutucu olsa da, manzara nefes kesiyor.

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Bu eski ancak hala kullanılan yol, İsviçre'de.

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Tam adı ise, Aziz Gothard Geçidi yolu.

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Norveç'teki bu yolun adı ise oldukça ilginç. "Trollstigen", yani "Troll Merdiveni"...

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Eğer Pulpit Kayası yolundan düşerseniz...

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Yere çarpmadan önce tam olarak 1000 metre "dikey" seyahat etmiş olursunuz.

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Hiçbir hatayı kabul etmeyen yol olarak bilinen Guoliand Tünel yolu, Çin...

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Tibet'ten Nepal'e geçmek isterseniz bu yolu kullanabilirsiniz.

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1000 km uzunluğundaki bu yol, 3500 metreden fazla yüksekliklikte 7 farklı geçiti de barındırıyor.

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Bu geçitlerden birinin yüksekliği neredeyse 5000 metre!..

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Şili ve Arjantin arasındaki bu geçit "Los Caracoles" olarak adlandırılmış.

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Yılın büyük bölümünde kar ve buz kaplı olan bu yolu kamyonların yanı sıra, "çift katlı" turist otobüsleri de kullanıyor.

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Queenstown yakınlarındaki Skippers Kanyonu.

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Kanyonda yolculuk etmek oldukçe stresli.

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Hele ki manzara böyle olunca...

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"Halsema otoyolu"

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"Halsema otoyolu", Filipinler'de.

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Halsema'nın daha genel bir görüntüsü.

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Sahra Çölü'nde yolculuk ederkense, karşınıza böyle problemler çıkabilir.

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Veya yol çökebilir!..

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Sağlamlık göreceli bir kavram olabilir.

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Kimi zaman, seyahatin sonuna geldiğinizi kolayca anlayabilirsiniz...

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