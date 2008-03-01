Dünyanın en sıradışı yolları 2

Dalton Otoyolu Nerede: Fairbanks, Alaska Uzunluk: 666 kmRisk: Yanınıza yiyecek ve hayatta kalmak için gereken malzemeleri almadan yola çıkmayınBiraz medeniyetten uzaklaşayım diyorsanız bu yol tam size göre. Kendinizi dünyanın geri kalanından izole olmuş hissedebileceğiniz belki de en iyi yol James W. Dalton otoyolu. Sırt çantanızda yeterince yiyecek ve hayatta kalma malzemesi olduğuna emin olun çünkü 666 kilometrelik yol boyunca sadece 3 tane köy var. Kuzeydeki petrol sahaları ile Fairbanks’i birbirine bağlayan bu yolda tır trafiği yoğun ve bu tırlara yol vermek birinci kural. Diğer bir önemli kural da yanınıza aldığınız "hayatta kalma" ekipmanını en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek.