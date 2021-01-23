AA
• 23 Ocak 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:
Dünyayı korkutan açıklama gelmişti! Ülkede son durum
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1348 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.
AA
• 23 Ocak 2021 - 20:33 • Son Güncelleme:
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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatteki 33 bin 552 yeni tespitle Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 617 bin 459'a yükseldi.
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