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    • 25 Ocak 2021 - 10:47 • Son Güncelleme:

    Durum Sözleri 2021: Whatsapp Hakkımda, Biyografi Ve Profil Sözleri (En Anlamlı Ve Güzel Mesajlar)

    Durum sözleri günümüzde artık özellikle sosyal medya hesapları üzerinden çok fazla kullanılıyor. Busözler insanların kişisel durumları ile beraber o anki yaşadıkları üzerinden farklı bilgiler sunar. Bunlarbiyografi ya da profil sözleri ile beraber WhatsApp üzerinden de değerlendirilmektedir. Amaca bağlıolarak kullanabileceğiniz bu konuda birçok değişik ve çok özel sözler bulunmaktadır. İşte durum sözleri2021: whatsapp hakkımda, biyografi ve profil sözleri.

    • 25 Ocak 2021 - 10:47 • Son Güncelleme:
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    Bazen insanlar kendi durumlarını belli başlı bazı sözler üzerinden anlatmaktadır. Bu kısa ve özlü sözlerkişinin o an içinde bulunduğu duruma etkin bir şekilde anlatma imkanı tanır. Tabii sadece o an yaşanandurum değil aynı zamanda biyografi ya da profil sözleri olarak da amaca uygun değerlendirmekmümkün. Kişinin kendi karakterini ve düşünce yapısını en iyi şekilde aktarma imkanı sağlayacak farklısözler, en anlamlı ve en güzel mesaj olarak değerlendirilebilir. Bu konuda sosyal medya hesapları ileberaber biri bir olarak da kullanabileceğiniz çok özel durum sözleri bulunuyor. Devamlı olarak farklıdurum mesajlarını kullanmak suretiyle, sosyal medya hesaplarındaki sözleri değiştirebilirsiniz.

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    Her konuşmak isteyişinde, ona bakıp susmaktır aşk…

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    Çok sevdim çok kaybettim.

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    İnsan sevdiğine nasılsın diye sormaz. Bilir zaten nasıl olduğunu.

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    Erkekler kalem gibi incedir ama ham maddeleri odundur.

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    Ben sendeki ümitsizliği değil imkânsızlığı seviyorum, ey yar.

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    Mutlu olmayı biliyorsan, sevmeyi bileceksin, gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

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    Korkma ben yanındayım diyen biri olmalı hayatınızda.

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    Ya kendine gel ya bize gidelim.

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    Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek!..

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    Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.

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    Sevebileceğim birine benziyordun dedi. Olsun dedim, sen de insana benziyordun.

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    Kimsenin bilmediği intiharlarım var benim, yaşamdan kopmuşçasına kaçışlarım var insanlardan.

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    Bilmediği konularda bilenlerden daha çok ukalalık yapanların ümüğünü sıkmak istiyorum.

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    Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

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    Hepiniz bana gülüyorsunuz farklı olduğum için ben hepinize gülüyorum aynı olduğunuz için.

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    Trip atmasın, dırdır etmesin, hep elimin altında olsun, nazlı nazlı süzülsün istiyorsanız, balık alıp besleyin.

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    Ben kendi kusurlarımla dalga geçen bir insanım. Senin sokmaya çalıştığın lafa mı üzüleceğim.

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    Defterini dürdüğüm insanların muhasebesini tutmuyorum. İade faturasını kesip, hatalı mal olarak iade ediyorum.

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    Eğer birisi seni aldatmışsa bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.

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    Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

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    Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk!

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    Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.

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    Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

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    Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar

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    Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.

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    Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.

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    Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!

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    Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

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    Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.

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    İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.

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    Bir gün hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, bir gün içinizde ölmesi için dua edersiniz…

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    Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.

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    Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

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    Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.

    36

    Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

    37

    Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

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    Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

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    Bu saatten sonra sadece midemi bulandırırsın.

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    Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.

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    Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.

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    Üç 'S' kuralı: Sevgi, saygı ve sadakat

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    Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

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    Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

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    Bugün yap ya da yarın pişman ol!

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    Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

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    Bazen kelimeler susar, sessizlik konuşur.

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    Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.

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    Kendinle baş başa kalınca insan, anlıyor aslında ne kadar yalnız olduğunu.

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    Kendin gibilere düşmen dileğiyle.

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