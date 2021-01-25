Düşmana Sözler: Dost Gibi Görenen Ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek Sözler

Düşmana Söylenecek En İmalı SözlerEğer bir arkadaşınızın size dost görünüp arkanızdan iş çevirdiğini fark ettiyseniz mutlaka aranıza mesafekoymalısınız. Yine de profillerinizde ve durumlarınızda Düşmana Söylenecek En İmalı Sözlere yervererek, onun bu hallerini fark ettiğinizi ona belli etmelisiniz. Sinsilik eden arkadaşınız paylaşımlarınızıgörecek ve bu sözleri üstüne alınacaktır. Hatta bu imalı sözleri direk düşmanınıza özel olarak dapaylaşabilirsiniz.Dost Gibi Görünen ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek SözlerEn tehlikeli düşmanlar sinsi olanlardır. Birçok özlü sözde sinsi insanlara karşı uyarılar, onlarasöylenebilecek sözler yer almaktadır. Sinsi düşmanlarınız için Dost Gibi Görünen ve Çekemeyenİnsanlara Söylenilebilecek Sözleri paylaşıp, onlara göndermeler yapabilirsiniz.