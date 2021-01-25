• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
Düşmana Sözler: Dost Gibi Görenen Ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek Sözler
Maalesef hayatta yaşadığınız sürece dostlarınız olacağı gibi düşmanlarınızda olacaktır. Sizi çekemeyen,kıskanan birçok kişiyle karşılaşacaksınız. Sosyal medya üzerinde bu durumu yaşayanlar düşmanasöylenecek etkili sözleri paylaşmaktadır. Sizler de dost gibi görünen ve çekemeyen insanlarasöylenilebilecek sözleri öğrenerek, yaşadığınız duruma göre kullanacağınız paylaşımları derledik.Dost gibi yanınızda olsa da arkanızı döndüğünüzde kuyunuzu kazanlar olacaktır. Bu durum üzücü olsada birçok kişinin başına geldiği unutulmamalıdır.
• 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
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