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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Düşmana Sözler: Dost Gibi Görenen Ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek Sözler
    • 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:

    Düşmana Sözler: Dost Gibi Görenen Ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek Sözler

    Maalesef hayatta yaşadığınız sürece dostlarınız olacağı gibi düşmanlarınızda olacaktır. Sizi çekemeyen,kıskanan birçok kişiyle karşılaşacaksınız. Sosyal medya üzerinde bu durumu yaşayanlar düşmanasöylenecek etkili sözleri paylaşmaktadır. Sizler de dost gibi görünen ve çekemeyen insanlarasöylenilebilecek sözleri öğrenerek, yaşadığınız duruma göre kullanacağınız paylaşımları derledik.Dost gibi yanınızda olsa da arkanızı döndüğünüzde kuyunuzu kazanlar olacaktır. Bu durum üzücü olsada birçok kişinin başına geldiği unutulmamalıdır.

    • 25 Ocak 2021 - 14:26 • Son Güncelleme:
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    Düşmana Söylenecek En İmalı SözlerEğer bir arkadaşınızın size dost görünüp arkanızdan iş çevirdiğini fark ettiyseniz mutlaka aranıza mesafekoymalısınız. Yine de profillerinizde ve durumlarınızda Düşmana Söylenecek En İmalı Sözlere yervererek, onun bu hallerini fark ettiğinizi ona belli etmelisiniz. Sinsilik eden arkadaşınız paylaşımlarınızıgörecek ve bu sözleri üstüne alınacaktır. Hatta bu imalı sözleri direk düşmanınıza özel olarak dapaylaşabilirsiniz.Dost Gibi Görünen ve Çekemeyen İnsanlara Söylenilebilecek SözlerEn tehlikeli düşmanlar sinsi olanlardır. Birçok özlü sözde sinsi insanlara karşı uyarılar, onlarasöylenebilecek sözler yer almaktadır. Sinsi düşmanlarınız için Dost Gibi Görünen ve Çekemeyenİnsanlara Söylenilebilecek Sözleri paylaşıp, onlara göndermeler yapabilirsiniz.

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    Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran.

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    Düşmana inat bir gün daha fazla yaşayacaksın.

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    Hakkımda konuşmadan önce hakkınızda bildiklerimi hatırlayın.

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    Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasınlar.

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    İnsanlık bende kalsın diye diye, çevremde hayvanat bahçesi oluşturmuşum.

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    Bilemezsin kim dost kim düşman. Bazen tuttuğun eldir seni arkandan vuran.

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    Canımı yakacak kadar cesareti olanın, sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı.

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    Kendini bir şey sananlar; emin olun sandığınız gibisiniz.

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    Düşmanımız artmış demek ki zamanında değersizlere çok iyi dost olmuşuz.

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    Akılsız dost düşmandır.

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    Allah düşmanın bile karakterlisini nasip etsin. Namert olanı hiç çekilmiyor!

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    Benim çıkarsız yaşantım sizin menfaat terazinizi bozar. Akıllı olun!

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    Beni düşmanımın kötülüğü değil, dostumun sinsiliği korkutur.

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    Bu dünyada en iyi ben yenilirim. Dosta, düşmana, aşka.

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    Herkesi adam yerine koymayın. Bazıları alışkın değildir, yerini yadırgar!

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    Herkesin dostu onun aklıdır; düşmanı ise cehaletidir.

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    Bazen öyle kişiler tanıdım ki düşmanımın daha mert olduğunu bile düşündüm.

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    Benimle ya dost olun ya da düşman. Ama asla dost görünümlü düşman olmayın.

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    Dosta karşı alçak gönüllü, düşmana karşı tedbirli, halka karşı da güler yüzlü ol.

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    Zincir soğuk, zindan yaş. Belki biraz üşürüz. Hele başım zindandan çıksın da görüşürüz!

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    Ben dostlarımı hiç satmadım. Çünkü ya beş para etmez çıktılar ya da paha biçilmez.

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    Bir sürü dostunun içinde elbet düşmanın çıkacak ama kim bilir belki onca düşmanın içinde seni bir dostluk vuracak.

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    Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, düşmanınızın gücünü hafife almayın, bir gün zararınıza olabilir.

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    Zaman! Acelesi olan gizli düşman. Elinde ki fırçayla saçlarımızı beyaza boyayan yüzümüze çizgiler çeken usta ressam!

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    Düşmanının sana vereceği zararı az çok hesaplayabilirsin! Ama Yakınlarının vereceği zararı asla hesaplayamazsın!

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    Sen kasırgalara dayandın. Rüzgarlara mı yıkılacaksın? Başka çaren yok yüreğim. Dosta düşmana karşı dimdik ayakta duracaksın.

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    Ne gariptir şu ayrılık günleri. Bir dosttan da düşmandan da ayrılsan; nedense bir tuhaf oluyor insan.

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    Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak.

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    Zamanın çok iyi bilincinde olun. Uygun anda düşmanınız için çekici olan pazarlıklarla harekete geçin yoksa önerilerinizi reddeder.

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    Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim ve kendimle vuruştum.

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    Ne ben Sezar’ım ne de sen Brütüs’sün. Ne ben sana kızarım ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz düşman bile değiliz!

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    Allah’ım dostuma da düşmanıma da benim için ne istiyorsa benden önce onlara nasip et.

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    İt kimin attığı kemiği yalarsa onun borusunu öttürür. Kurt aç kalır ama asla köpekleşmez.

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    Dil kurşun olunca, ilk önce yüreğe saplanır. Dost düşman olunca ilk önce geçmiş hesaplanır.

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    Sen benim adımı bile anamazsın. Bırak dost kalmayı sen benim düşmanım bile olamazsın.

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    Düşmanların mı var? Ne hoş. Bu hayatta bazı konularda karakterli bir duruş sergilemişsin demektir.

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    Sen benim dostum olacağına adam gibi düşmanınım demesini bilemeyecek kadar yüreksizmişsin.

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    Dokunsalar dökülür kalbim özetle budur halim. Bakma dosta düşmana karşı güçlü göründüğüme.

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    Bir tane bile düşmana ihtiyaç duymayın bu devirde. Sırtınızdan vuracak onca dostlarınız varken.

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    Düşmanın derisini yumuşaklıkla yüzebilirsin. Sertlik gösterdin mi dostun bile sana düşman olur.

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    Düşmanınızın gelecekte size güvenmesini istiyorsanız, pazarlık sırasında verdiğiniz sözleri tutun.

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    İnsan ya hayrandır sana ya düşman ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun. Ya bir dakika bile çıkmazsın akıldan.

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    Dostlar gerçekleri düşman işine geleni deli ağzına geleni aşık içinden geçeni söyler.

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    Kralına rest çekiyorum

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    Birer birer değil hepiniz gelin! Ben hepinize yeterim

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    Düşmanın namert olmadıkça yüz yüze gelmekten korkma

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    Ben çoktan kendimden vazgeçtim. Yanımda kimleri götüreceğim onu hesaplıyorum

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    Eski dosttan düşman olmaz

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    Her yer sis içinde. Dost düşman kaybolmuş

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