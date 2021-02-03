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DHA
• 03 Şubat 2021 - 17:08 • Son Güncelleme:

Duştayken evi soyan hırsızdan yardım istedi

Ankara'da eşi evden ayrıldıktan sonra duşa giren Satı Yılmaz banyodan çıkınca eve giren hırsızla burun buruna geldi. Hırsız mutfaktan aldığı bıçakla Yılmaz'ı tehdit ederek parmaklarındaki yüzükleri ve kulağındaki küpeleri zorla aldı. Satı Yılmaz yaşadığı korku dolu anları şu sözlere anlattı; "Banyonun kapısını açtım ve göz göze geldik. Bana döndü ve 'Yüzüklerini ve küpelerini çıkar, keserim parmaklarını' dedi. Ben de o korkuyla yüzüklerimi ve küpenin birini çıkardım diğerini çıkaramayınca 'Sen de yardım et beraber çıkaralım' dedim hırsıza"

DHA
• 03 Şubat 2021 - 17:08 • Son Güncelleme:
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