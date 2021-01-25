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    HaberlerGüzel Sözler Haberleri Düşündüren Sözler: Ünlü Düşünürlerin Düşündürücü Sözleri Ve Düşünmek İle İlgili Anlamlı Mesajları
    • 25 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:

    Düşündüren Sözler: Ünlü Düşünürlerin Düşündürücü Sözleri Ve Düşünmek İle İlgili Anlamlı Mesajları

    Ünlü düşünürlerin düşündüren sözleri, hayata dair birçok önemli şey anlatır. Ünlü düşünürlerin sözlerihakkında bilgi sahibi olabilir, düşünmek ile ilgili sözler veya düşündürücü sözler hakkında fikir sahibiolabilirsiniz. Sizde düşündüren kısa sözler veya düşündürücü anlamlı sözler öğrenerek, sosyal medyahesaplarından paylaşabilirsiniz. Sizin için düşündüren edebi sözleri ayrıntılarıyla bir araya getirdik.

    • 25 Ocak 2021 - 15:51 • Son Güncelleme:
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    Düşünür sözleri, geçmişten günümüze kadar gelen etkileyici anlamlar taşıyan sözleridir. Bu sözlerinhepsi, genelde olaylar karşısında edinilen tecrübeleri, yaşanmışlıkları ve ruh hallerini anlatır.Bir tarzı anlatan bu sözler, düşünürlerin hayata bakış açılarını ve olaylar karşısında tepkilerini sanatsalbağlamda en açık şekilde anlatır. Bu gibi sözler, insanların hafızalarında derin izler bırakır. Herkes busözlerden kendisine bir anlam çıkarır ve kendi duygularına ışık tutması bakımından günlük hayatındakullanır.İnsanların hayatında birçok etkileyici olaylar olur. Bunu ifade etmenin en güzel yolu, geçmiştesöylenmiş edebi sözlerdir. Böylelikle duygular, karşı tarafa net olarak anlatılır ve üzerinde düşünmeyigerektiren etkileyici bir his uyandırır. İnsanlar bu gibi sözlerden daha çok etkilenir ve hafızalardan kolaykolay silinmez.

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    Savaşın sonunu yalnız ölüler görür.

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    Okumayan için hiç bir kitap yazılmamış, dinlemeyen için hiç bir söz söylenmemiştir.

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    Nasıl olsa düşüneceksin, o zaman büyük düşün.

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    Olabileceğiniz kişi olmak için asla geç değildir.

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    Sağır bir koca ile kör bir kadın mutlu bir çifttir.

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    Ya ümit sizsiniz, ya ümitsizsiniz.

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    Doğarken olmasa da ölünce herkes eşittir.

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    İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

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    Ya başlamamalı, ya da bitirmeli…

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    İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.

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    Tırmanmayı göze alan, zirvenin hazzını yaşar.

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    En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir.

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    Hiç kimse yumrukları sıkılıyken net düşünemez.

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    Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.

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    Sadece hiç bir iş yapmayan insanlar hata işlemez.

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    Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler kişileri konuşur.

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    Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

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    Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.

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    İnsan kıyafeti ile karşılanır, konuşması ile ağırlanır.

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    Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet sadece sahnede var.

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    Her şeye canını sıkma. Ne dertler kalıcı, ne de bu ömür.

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    Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

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    Bilmekle bilmemek arasında bir tek doğru vardır; düşünmek.

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    Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

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    Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.

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    Kadınlar sevilmek içindir, anlaşılmak için değil.

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    Mutluluk; geçmişte kalınca acı, gelecekte olunca umut oluyor.

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    Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

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    Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.

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    En uzak mesafe; Birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafedir.

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    Her günü son gününmüş gibi yaşarsan, bir gün mutlaka haklı çıkarsın.

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    Söz söylemesini öğrenmek kılıç kullanmasını öğrenmekten daha zordur.

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    Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir.

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    Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner.

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    Her şey çok olunca ucuzlar; edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.

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    Açlık ve savaş insanları öldürüyor; biz seyirci kalarak insanlığı öldürüyoruz.

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    Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

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    Politikacılar gelecek seçimleri düşünür, devlet adamları ise gelecek kuşakları.

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    Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister.

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    Mutsuz geçirdiğiniz her anın boşa geçtiğini farkettiğinizde ömrünüz uzar.

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    Bana yalan söylediğin için değil, bundan sonra sana inanmayacağım için üzgünüm.

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    Barışı hiç görmemiş çocukların ve savaşı hiç görmemiş çocukların farklı değerleri vardır.

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    Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır.

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    Fazla ciddiye almayın şu hayatı nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.

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    Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.

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    İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.

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    Hayatımızda en yüce, en güçlü, en faydalı dayanağımız ana baba evinden kalan hatıralarımızdır.

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    Yarın sabah, ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır.

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