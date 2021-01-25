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    • 25 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:

    Duygusal Sözler 2021 - En Duygulu, Etkileyici Ve Anlamlı Güzel Sevgi Mesajları

    İnsanları etkilemenin birçok farklı yolu bulunmaktadır. Özellikle söz konusu sevgi ve aşk olduğu zamankarşı tarafı etkilemek için, kullanılacak sevgili sözleri önemli etki yapabilir. Tabii sadece sevgiliye sözlerdeğil aynı zamanda arkadaşa ya da aileye karşı da pek çok farklı etkili söz bulunuyor. Bu sözlerarasından tercih yaparak, değer verdiğiniz insanları arzu ettiğiniz gibi etkileyebilirsiniz. İşte duygusalsözler 2021 - en duygulu, etkileyici ve anlamlı güzel sevgi mesajları.

    • 25 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
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    Duygusal açıdan karşı tarafı en iyi biçimde etkileyecek pek çok önemli söz bulunmaktadır. Günümüzdebu sözler kalıp olarak özel şekilde hazırlanır ve sunulur. Üstelik artık bu sözler o kadar çok fazla ki, herinsan sevdiği kişinin karakteristik özelliklerine göre seçim imkanı elde edebiliyor. Hatta bu etkileyici veduygulu sevgi mesajları sayesinde çoğu zaman aşk alevlenmekte ve sevgi daha fazla büyümektedir.Tabii sevgili veya eş ile beraber aynı zamanda anne ve babaya, arkadaşları ya da pek çok akraba ya dasöylenecek güzel sözler bulunmaktadır. Bu etkili sözler kavgaları bitirebilir ya da güzel bir aşka doğrudanyelken açma şansı verebilir.

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    Yüreğin ne kadar inkâr etse de sevda hiçbir zaman gerçekleri örtmez.

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    Kalbimiz bile bir atarken ayrı durabilmek ne mümkün.

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    Öyle çok özler ki insan bazen. Özlenen bile bazen yokluğundan utanç duyar.

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    Ne kadar inkâr edersen et hissettiğin yere aitsin.

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    Yalnız olmayı yanlış insanlarla olmaya her zaman tercih ediyorum.

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    Sarılabilsek ve yalnızca öylece kalsak. Hiçbir şeyi umursamadan.

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    Sen varken benim hiçbir şeye ihtiyacım olmuyor. Tek umursadığım gerçek sensin.

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    Birini gerçekten seviyorsan hatalarını görmemeyi de öğreneceksin.

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    Aslında yaprağın derdi başkaydı. Sonbaharı bahane etmişti sadece.

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    Hala aklımdasın bir yıldız kadar imkânsız olsan da.

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    Benden şikâyet etsen de her şeyimi özleyeceksin.

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    Yakın mı olmak istersin insanlara oysa uzaktan çok daha rahatsın onlarsız.

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    Birini sevmek için gerçek bir neden gerekmiyor. Bazen saçının rüzgârda dalgalanması bile yetiyor.

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    Sen benden çay istesen güneşte demler yüreğimde süzer ve sana öyle ikram ederim sevgilim.

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    Tercümanlık mesleğimdir benim. Her zaman yüreğimin sözlerine tercüman oluyorum.

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    Her ne kadar seni çok iyi anlayan insanlar da olsa yalnızlık içine işlemiştir.

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    Milyonlarca ses içerisinden yalnızca senin sesini duyduğumda aptallaşıyorum.

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    Girerim rüyana ve aşkımı anlatırım sana usulca. Sabah uyandığında yalnızca benim olurum aklında.

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    Geceleri rüyama geldiğinden senin bile haberin yok.

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    Hayatımda hiç sevmediğim kadar sevdim bu bana büyük pişmanlıklar getirse de…

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    Seninle yaşlanılabilecek koca bir ömür varken neden yalnız kalmayı seçelim ki…

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    Hayattaki her sırrı çözdüm de sendekini çözemedim.

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    Duygusuzluğumun nedeni aşkının kalbimi taşlaştırmasından geliyor.

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    Öyle canım yandı ki bu dünyada bir daha gel deseler yanından geçmem.

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    İlk aşkım değildin ama her zaman en son aşkım olacaksın.

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    Senden öncesini ben de yaşanmamış sayıyorum. Hayata seninle yeniden doğmak da varmış.

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    Herkes bilsin istemiyorum. Utandığımdan değil nazar değmesinden korktuğumdan

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    Canımdan çok sevdim deme bunun için ciğerinin yerinden sökülmesi nefesinin kesilmesi gerekir.

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    Kalbim artık sana emanet. Ona ne kadar iyi davranırsan o kadar iyi yaşarım.

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    Her gece aklına gelen yüzü ve gülüşü sana iyi ki sevmişim dedirtiyorsa gerçekten de sevmişsindir.

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    Benim için ölmek nefessiz kalmak değil, sensiz kalmaktır.

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    Seni seviyorum derken yüreğinde hissetmiyorsan söyleme.

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    Yanında olmasa dahi kalbin onun için atıyorsa gerçek bir aşkın esiri olmuşsun demektir.

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    Seni bütün korkularımdan sıyrılarak sevdim. İçimdeki cesaret senin aşkınla daha da şahlandı.

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    Seni öyle çok sevdim ki elini tutmaya bile kıyamadım.

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    Gözlerin hayattaki tek masumiyet simgesi. Onlara bakınca her şey ne kadar da yalan geliyor.

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    Ben senin uğruna Mecnun oldum ama sen Leyla gibi dönüp bakmıyorsun bana.

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    Seninleyken en çok gülmeyi sevmiyorum. Acılara, kederlere ve umutsuzluklara…

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    Sen benim hayatta bulabileceğim tek ruh ikizimsin.

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    Sana ne zaman seni seviyorum desem kalbimde depremler oluşmaya başlıyor.

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    Ben bir mezarcı olabilseydim seni gömeceğim tek yer kalbim olurdu.

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    Günlerdir ilk gördüğüm anı düşünüyorum. Ne kadar şanslı olduğum için şükrediyorum.

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    Rüzgârın esintisi ağaçta ne hareket yapıyorsa senin aşkın da benim kalbimde aynı etkiyi yapıyor.

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    Gerçek bir aşkı arayanların senin gülüşüne bakması gerekiyor.

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    Hiçbir zaman yanımda olmasan bile aşkın o kadar kalabalık ki kalbimde.

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    Tek bir insan bile milyonlarca insanı unutturmaya yetebilir.

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    Üşüyorum ama havadan değil ellerinin yokluğundan.

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    Dilek tutmak yerine hep dua ediyorum. Ömrümün sonuna kadar yanımda kal diye.

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    Mevsimin suçu değildi havanın soğukluğu asıl mesele senin yokluğundu.

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